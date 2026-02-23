Le PAGELLE di Bologna-Udinese (1-0)

Il Bologna ritrova la vittoria interna in campionato, che mancava dal 9 novembre scorso. Ora testa all’Europa: la sfida al Brann di giovedì sera, rappresenta il crocevia stagionale.

Bologna-Udinese: le pagelle

Skorupski 6 – Spettatore non pagante, col brivido, nel primo tempo, per via di un’uscita poco credibile. Mette i guantoni su tre conclusioni a partire dall’80esimo minuto, disinnescando l’attacco dei friulani.

Joao Mario 6 – Uno dei più vivi. Cerca e trova lo strappo svariate volte: da migliorare il posizionamento difensivo. Il terzino portoghese può essere un’arma in questo finale di stagione.

Vitik 6 – Il giovane difensore ceco sforna un’ottima prestazione. Finalmente solido, attento e con pochissime sbavature. Questa è la strada da percorrere. Inutile il rischio occorso nel contatto con Zaniolo. Fondamentale il contrasto sul tiro di Gueye negli istanti finali del match.

Lucumì 6,5 – Alterna le consuete ottime chiusure difensive e preventive, a momenti di totale apnea. Tanta, troppa leggerezza; tuttavia, il salvataggio sul tiro a botta sicura di Zaniolo vale quanto un gol. Il voto riflette quella situazione.

Miranda 5,5 – Sbaglia tanto in fase di costruzione: il terzino spagnolo sembra disorientato in alcune fasi della partita. (Dal 82′ Zortea S.V.)

Sohm 5 – Non è una bocciatura, sia chiaro: rimandato il centrocampista svizzero. Corre e prova ad alzare il pressing. I compagni di reparto, di certo, non lo aiutano.

Freuler 5,5 – Anche il capitano delude. Si poteva fare qualcosa di più a livello di ritmo, distanze e verticalizzazione.

Pobega 5,5 – Non replica la superba prestazione dell’andata, ma fatica più del dovuto. Il centrocampo è poco compatto, non solo per suo demerito. (Dal 56′ Moro 5,5 – Non migliora la situazione nel mezzo del terreno di gioco: errori e confusione continuano ad imperversare).

Orsolini 5,5 – Migliora con il passare dei minuti, ma non trova l’ispirazione. Anche l’esterno destro appare ingabbiato dal piano gara di Runjaic. (Dal 56′ Bernardeschi 6,5 – Il numero dieci decide il match su calcio di rigore al minuto 75′. Di più: serve con la solita maestria i compagni. Giocatore totalmente ritrovato e fondamentale).

Castro 6,5 – Sparisce dai radar durante la seconda frazione di gioco, ma il primo tempo è d’autore. Difende la palla spalle alla porta, crea trame di gioco, combatte con chiunque. Ricompare quando serve: al 70′ conquista il calcio di rigore, poi trasformato da Bernardeschi. Maturità eccezionale. (Dal 85′ Dallinga S.V.)

Rowe 6,5 – Come accade abitualmente da un paio di mesi è tra i migliori dei suoi. Sgasa, accelera e gioca di fino. Zemura gli cancella sulla linea il gol del vantaggio con un prodigio difensivo. (Dal 56′ Cambiaghi 6 – Prova ad entrare con lucidità dispensando la solita quantità. Ottimo ingresso per l’ala sinistra).

All. Italiano 6 – Il Bologna non convince come qualche mese fa, ed è evidente, ma la vittoria interna in campionato, ritrovata a distanza di tre mesi, non può essere snobbata. Italiano fatica contro Runjaic: il centrocampo è poco ispirato, ed in generale, il piano gara è monotematico. D’altro canto è pur vero che vincere aiuta a vincere: terza vittoria di fila per i rossoblù, che ora possono concentrarsi per il ritorno del play off di Europa League, contro il Brann.

UDINESE: Okoye 6; Solet 6 (dal 10′ Bertola 6), Kabasele 6,5 (Dal 80′ Gueye s.v.), Kristensen 6; Ehizibue 6, Piotrowski 6,5, Karlstrom 5 (Dal 80′ Zarraga s.v.), Atta 5,5, Zemura 6,5; Zaniolo 6,5, Buksa 5,5 (Dal 71′ Ekkelenkamp 6). All. Runjaic 6.

