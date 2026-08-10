Bologna, amichevoli indigeste: il ko con il Pisa solleva dubbi sulla condizione di forma

Il precampionato del Bologna continua tra alti e bassi: dopo aver sconfitto gli olandesi del Cambuur nelle ultime due amichevoli giocate a Casteldebole, i rossoblù hanno ricevuto una doccia fredda venendo superati con un netto 4-1 dal Pisa neoretrocesso dalla Serie A alla B. Il test a porte chiuse giocato contri i toscani, andato in scena sabato scorso al Centro Tecnico Niccolò Galli, ha sollevato alcuni dubbi sulla condizione fisica dei ragazzi di Domenico Tedesco.

Bologna sconfitto nelle amichevoli estive: il percorso è ancora lungo, Tedesco deve partire innanzitutto dalla difesa

Tre vittorie, due sconfitte e un pareggio: è questo il bilancio della preseason condotta finora dal Bologna. Come sottolineato da Massimo Vitali sul numero odierno del Resto del Carlino, i rossoblù di Tedesco hanno finora subito 11 gol. Quattro sono arrivati nel 4-0 incassato contro l’Arminia Bielefeld, uno nel pareggio per 1-1 con l’Heidenheim, due in altrettante amichevoli giocate contro il Cambuur (entrambe vinte 3-1 dai felsinei) e infine le quattro reti subite ora contro il Pisa. I gol segnati da Bernardeschi e compagni, al contrario, sono stati 9.

Il gioco del Bologna, in poche parole, stenta a decollare. Le gambe appaiono pesanti, la difesa va senza dubbio sistemata e l’impronta di Tedesco non è ancora completamente visibile. Certo, è presto per allarmarsi. La partita di sabato, infatti, si è tenuta a porte chiuse, lontana dagli occhi dei giornalisti che dunque faticano a dare un giudizio sulla prestazione dei rossoblù.

Per il Bologna, inoltre, il calcio d’agosto è sempre stato uno scoglio. Basti pensare all’anno scorso, quando a Ferragosto gli uomini di Vincenzo Italiano subirono un pesante 4-2 contro i greci dell’Ofi Creta in un’amichevole andata in scena davanti al pubblico del Dall’Ara. Oggi la situazione è simile a quella di allora. La squadra, innanzitutto, deve continuare a lavorare per assimilare la filosofia del nuovo tecnico. Nel frattempo gli uomini del calciomercato stanno lavorando per andare a definire quella che sarà la rosa definitiva.

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