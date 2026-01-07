Lewis Ferguson dopo Bologna-Atalanta (0-2): «È un momento difficile, nel calcio capita»

Prosegue il periodo difficile del Bologna: oggi pomeriggio i rossoblù si sono arresi all’Atalanta nel big match della diciannovesima giornata di Serie A. L’anticipo delle 18:30 è infatti terminato a favore della Dea di Raffaele Palladino, che grazie a una doppietta di Krstović (schierato titolare dopo l’infortunio last minute di Scamacca) si è imposta per 2 a 0 davanti al pubblico del Dall’Ara.

Bologna-Atalanta 0-2, il post partita di Lewis Ferguson

Sono stati gli orobici ad aggiudicarsi lo scontro diretto di quest’oggi, salendo a quota 28 punti e scavalcando proprio il Bologna in settima posizione. I felsinei hanno invece incassato la loro terza sconfitta consecutiva in casa dopo quelle contro Cremonese e Juventus, nonché il quarto ko in poco più di un mese se si considera anche quello di San Siro con l’Inter. Gli uomini di Vincenzo Italiano rimangono a 26 punti, scivolando all’ottavo posto in attesa della Lazio (impegnata alle 20:45 contro la Fiorentina).

Anche capitan Lewis Ferguson ha parlato del momento no del Bologna. «È un momento difficile, io e altri sentiamo la responsabilità. Ci vogliono giocatori bravi che diano il massimo, uomini veri per rialzare la testa e personalità anche fuori dal campo. Dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno come sappiamo fare e come abbiamo sempre fatto. Ognuno deve dare qualcosa in più perché ora come ora manca un po’ di tutto: dall’attacco alla fase difensiva, dal tiro alla qualità del gioco in generale».

Il centrocampista scozzese, però, non si è detto particolarmente preoccupato. «È solo un momento difficile, nel calcio può capitare e sappiamo che tutto può cambiare rapidamente – ha ribadito – Gli impegni non sono una scusa: meritiamo e vogliamo giocare ogni tre giorni, siamo professionisti».

Il capitano rossoblù ha poi indirizzato l’attenzione al prossimo impegnativo match, in programma sabato pomeriggio sul campo di un Como in grande forma. Sabato si torna in campo, dobbiamo andare a Como a testa alta e scendere in campo per prendere punti» ha concluso Fergie.

