È tempo di Bologna-Atalanta, prima uscita casalinga del 2026 per la squadra di Vincenzo Italiano. L’allenatore rossoblù ha cambiato molto rispetto alla sconfitta contro l’Inter. Zortea e Miranda hanno preso il posto di Holm e Lykogiannis, mentre Vitik rileva Lucumì.

A centrocampo rientra dal primo minuto Freuler. Davanti c’è Dallinga, dietro di lui spazio al confermato Cambiaghi insieme a Orsolini e Fabbian, al centro di voci di mercato. Per l’Atalanta di Raffaele Palladino c’è l’assenza di Gianluca Scamacca.

La cronaca

Secondo tempo

90’+5 – È finita al Dall’Ara. Un Bologna a tratti irriconoscibile perde contro l’Atalanta. C’è da stare vicini alla squadra in un momento senz’altro delicato.

90’+1 – Cinque minuti di recupero. La partita ormai a poco da dire. Alcuni tifosi bolognesi cominciano a guadagnare l’uscita dallo stadio.

87′ – Espulso il preparatore dei portieri Sicignano dalla panchina del Bologna per proteste.

84′ – Cambi terminati per Palladino. Ibrahim Sulemana entra al posto di De Ketelaere.

82′ – Sul corner ci prova ancora il Bologna con Moro, grande parata di Carnesecchi.

81′ – Immobile raccoglie una rimessa battuta velocemente e serve Dominguez che non riesce nella deviazione decisiva. Palla in angolo.

80′ – Quarto cambio per la squadra di casa. Entro Dominguez al posto di Cambiaghi.

78′ – Atalanta vicina alla terza rete, la retroguardia rossoblù con Ferguson sventa la minaccia.

77′ – Per l’Atalanta escono Bernasconi e Ederson, entrano Brescianini e Samardzic.

71′ – Due cambi anche per Italiano: esce Fabbian ed entra Castro. Fuori anche Freuler, al suo posto Moro.

70′ – Percussione centrale di Cambiaghi che forza la marcatura, la palla finisce a Rowe che calcia in porta, Carnesecchi si rifugia in angolo.

69′ – Doppio cambio per gli uomini di Palladino: escono Scalvini e Zalewski, entrano Hien e Musah.

60′ – 0-2 ATALANTA. Doccia fredda per il Bologna. Raddoppio ospite, in goal ancora Krstovic che infila Ravaglia dopo aver raccolto l’assist di De Roon.

59′ – Esce Dallinga, entra Immobile nel boato del Dall’Ara

58′ – Il Bologna si rende pericoloso grazie a una percussione di Rowe, i bergamaschi si rifugiano in angolo. Sul corner, palla di poco a lato.

52′ – I felsinei sono entrati con un piglio diverso. Rowe ha dato vigore alla squadra, sempre nella metà campo dell’Atalanta

47′ – Rowe va al tiro, Carnesecchi blocca a terra.

46′ – Subito un cambio: fuori Orsolini, dentro Rowe.

Primo tempo

45’+1 – Un minuto di recupero, nel quale il Bologna ha cercato un varco per il pareggio, senza fortuna. Squadre negli spogliatoi, vantaggio Atalanta.

43′ – I rossoblù si fanno rivedere dalle parte di Carnesecchi, ma il sinistro di Cambiaghi è alto.

37′ – GOAL ATALANTA. È arrivato il vantaggio dei bergamaschi con Krstovic, che quasi indisturbato ha insaccato di piatto un comodo passaggio dalla sinistra.

35′ – BRIVIDO ATALANTA! Su un calcio d’angolo dalla sinistra è arrivato in rincorsa Ahanor che, di testa, ha alzato troppo la mira.

28′ – Il Bologna ha iniziato a prendere campo. A centro area Fabbian ha avuto la possibilità di impensierire Carnesecchi, ma non è riuscito ad addomesticare una palla non facile.

17′ – OCCASIONE BOLOGNA! Cambiaghi dalla sinistra serve Dallinga che, in mezzo all’area, mette alto da pochi metri.

16′ – Il Bologna ha iniziato a farsi vedere nella metà campo ospite, senza riuscire a trovare il varco giusto. I ragazzi di Italiano sembra che stiano entrando nel match.

12′ – Il pubblico rumoreggia per una punizione concessa all’Atalanta. I bergamaschi non erano riusciti a concludere l’azione offensiva, ma Di Bello aveva applicato la regola del vantaggio, a suo avviso non concretizzato. Azione retrocessa quindi di 40 metri, ma i ragazzi di Palladino non hanno approfittato del nuovo possesso.

7′ – L’Atalanta ha cercato il varco con una bella azione per le vie centrali, senza arrivare alla conclusione.

4′ – Ederson, servito da Zalewski, calcia senza trovare la porta.

3′ – La partita è iniziata con alcune fiammate, prima di un momento di stasi. Il freddo non aiuta i giocatori.

1′ – È iniziata la partita. La Curva Andrea Costa ha esposto uno striscione in memoria delle vittime di Crans-Montana e in sostegno alle famiglie colpite.

Bologna-Atalanta, il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler (71′ Moro), Ferguson; Orsolini (46′ Rowe), Fabbian (71′ Castro), Cambiaghi (80′ Dominguez); Dallinga (59′ Immobile). All.: Italiano. A disp: Pessina, Franceschelli, Lykogiannis, De Silvestri, Lucumì, Holm, Casale, Sulemana, Pobega, Odgaard.

Atalanta (3-4-21): Carnesecchi; Scalvini (69′ Hien), Djimsiti, Ahanor, Zappacosta; De Roon, Ederson (77′ Samardzic), Zalewski (68′ Musah), Bernasconi (77′ Brescianini), De Ketelaere (84′ Sulemana), Krstovic. All.: Palladino. A disp: Sportiello, Rossi, Pasalic, Maldini.

Reti: 37′, 60′ Krstovic (A).

Ammoniti: –

Espulsi: –

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook