Bologna, la probabile formazione contro il Brann: confermato il centrocampo a tre

Il Bologna si prepara ad ospitare il Brann per la partita di ritorno che vale gli ottavi di Europa League: la probabile formazione vede un’emergenza sulla fascia sinistra e la conferma del centrocampo a tre.

I Rossoblù, forti dello 0-1 dell’andata in trasferta, confermano il modulo più difensivo. Difesa bassa, compattezza, percentuale di possesso palla minore rispetto agli avversari. Si deve evitare il gol dei norvegesi e cercare di colpirli in ripartenza sfruttando il campo “amico” che permette di manovrare bene palla al contrario di quello di Bergen.

Verso Bologna-Brann: scelte obbligate in difesa per Italiano

Piccola emergenza in difesa. Lykogiannis ancora ai box verrà rivalutato per la prossima di campionato contro il Pisa, ma verosimilmente sarà disponibile solo per la successiva con il Verona. Si è fermato anche Miranda, uscito per un affaticamento muscolare nella partita contro l’Udinese. Gli esami hanno mostrato una situazione più grave del previsto: lesione all’ileopsoas con stop di almeno tre settimane.

Chi sarà allora il terzino sinistro contro il Brann? Probabilmente vedremo Zortea, già impiegato in quella posizione negli ultimi 10 minuti contro l’Udinese. Il numero 20 Rossoblù ce l’ha nelle corde: in carriera ha già giocato a sinistra da terzino o esterno 26 volte. Sulla fascia opposta invece -obbligata anche questa scelta- Joao Mario. Centrali davanti a Skorupski, confermati Lucumì e Vitik visto che Heggem è tornato disponibile ma non ha ancora i 90 minuti.

La probabile formazione anti-Brann: pronto il terzetto per il centrocampo, ballottaggi in attacco

Italiano conferma il centrocampo a tre per Bologna-Brann. In mezzo al campo Freuler, affiancato da Moro e Ferguson. Questa scelta di modulo svantaggia Odgaard che ha dato il suo meglio da trequartista dietro alla punta. Ma Italiano assicura che il danese può ricoprire anche i ruoli di attaccante e mezzala: «Vedremo se con il Brann ci serviranno le sue caratteristiche o meno».

Il terzetto in attacco dovrebbe essere formato da Bernardeschi, Castro e Cambiaghi. Ma rimangono aperti dei ballottaggi. Orsolini se la gioca con Cambiaghi e nel caso dovesse spuntarla il numero 7, Berna verrà spostato a sinistra. Qualche piccolo dubbio anche su Castro che però sembra in vantaggio su Dallinga. Per l’olandese, fischiato dai propri tifosi contro l’Udinese, sarebbe la quinta partenza dalla panchina consecutiva. Italiano difende il suo giocatore: «Ha la mia massima fiducia».

Ecco quindi la probabile formazione rossoblù per Bologna-Brann: Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Zortea; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiahi. All. Italiano

