Bologna, buone notizie: rientra Odgaard

Non è un dettaglio da poco: Jens Odgaard sarà della partita contro l’Aston Villa. Il recupero del calciatore danese è fondamentale per Vincenzo Italiano e per l’intera rosa rossoblù. In primis perché gli infortuni continuano a tenere alta la soglia di attenzione: contro i Villans saranno certamente assenti Dominguez, Dallinga, Lykogiannis e Skorupski.

In seconda battuta perché l’unico sostituto (non naturale) di Santiago Castro è lui. Complici le assenze del centravanti olandese e del talento argentino, la sola alternativa disponibile per Italiano si chiama Odgaard. Il trequartista danese può ricoprire quel ruolo, modificando l’assetto tattico (4-2-3-1) e ritornando così ad un modulo che ha regalato tante fortune e sorrisi al Bologna.

Jens Odgaard può dare respiro a Castro a partita in corso, oppure partire da titolare nella gara interna contro il Lecce, in seguito alle fatiche di Europa League, prima del decisivo ritorno di coppa in terra d’Albione. Far rifiatare ‘Santi’ non è un aspetto secondario, arrivati a questo punto delle competizioni e della stagione: tutto si decide sui dettagli.

Odgaard: rientro decisivo

Inoltre, il recupero del calciatore danese infoltisce la mediana: Italiano per la partita con gli inglesi avrà a disposizione tutti i centrocampisti. Accanto agli imprescindibili Freuler e Ferguson, il ballottaggio tra Pobega e Moro vede in vantaggio il primo, con Odgaard pronto a subentrare a partita in corso.

C’è una possibilità di rivedere la retroguardia difensiva andata in scena a Cremona, quindi con Joao Mario, Vitik, Lucumì e Miranda. In porta Ravaglia; davanti Bernardeschi, Rowe e Castro per scardinare fin dall’inizio il match. Il ritmo dei Villans, che non giocano dal 22 marzo (nel weekend hanno riposato), verrà contrastato dalle scelte iniziali di Italiano, che prevede di sostituire poche pedine (2 o 3 in questo caso) rispetto all’ultima partita di campionato.

Fonte: Marcello Giordano, il Resto del Carlino

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