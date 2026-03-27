Jens Odgaard vuole riprendersi il Bologna (Carlino)

Ieri mattina il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole, dove anche Jens Odgaard ha già iniziato a lavorare a parte. Un’ottima notizia visto l’esito degli accertamenti medici: appena tre giorni fa il trequartista rossoblù aveva evidenziato problemi muscolari che, da referto, dovrebbero tenerlo fermo tra le 2 e le 3 settimane.

L’inizio precoce del lavoro differenziato di Jens, quindi, lascia ben sperare in vista della doppia sfida contro l’Aston Villa ai quarti di finale di Europa League. Il danese sarà già a disposizione di mister Italiano il 9 aprile?

L’infermeria del Bologna: la situazione

Assieme a Odgaard, che al momento deve fare i conti con una lieve elongazione del retto femorale sinistro, ha iniziato l’allenamento differenziato anche Lorenzo De Silvestri. Il capitano è fuori dalla lista Uefa, dove invece figurano come terzini Joao Mario e Zortea. Un rientro meno pressante in chiave emergenza, seppur fondamentale dal punto di vista del morale: la presenza in panchina del Sindaco infonde fiducia nei ragazzi di Italiano, elemento chiave per affrontare al meglio il finale di campionato.

Solo terapie, invece, per Tommaso Pobega, alle prese con una lesione muscolare di basso grado, e Lukasz Skorupski, out fino almeno a metà maggio.

Il prezioso rientro di Jens Odgaard

Il rientro di Odgaard, su tutti, permetterebbe a mister Italiano di gestire meglio le energie e programmare un turnover ad ok. Moro, Ferguson e Freuler, così come Sohm, saranno chiamati a rispondere sempre presente ad un Bologna che ha finalmente dimostrato di saper cambiare veste: dalle sconfitte con il 4-2-3-1 al rendimento con il 4-3-3.

Non un dettaglio da poco, soprattutto visto l’impegno con le rispettive Nazionali a cui stanno rispondendo i principali protagonisti di questo nuovo modulo. I tre centrocampisti rossoblù sono attesi a Bologna tra mercoledì e giovedì, appena qualche giorno prima della sfida di campionato contro la Cremonese.

Il rientro degli altri rossoblù sarà scaglionato. Lunedì tornerà in città Lucumi, mentre mercoledì toccherà a Heggem, Pessina, Vitik e Helland. Moro sarà l’ultimo a rientrare, giovedì. Nel frattempo a Casteldebole si continua a lavorare per non perdere la concentrazione: Ravaglia, Casale, Miranda, Lykogiannis, Joao Mario, Zortea, Sohm, Rowe, Dominguez, Orsolini, Bernardeschi, Castro e Dallinga. Questi i fantastici 13 presenti al centro tecnico fino all’inizio della prossima settimana, con la prossima seduta di lavoro in programma oggi alle 11.

(Fonte: Il Resto del Carlino)

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