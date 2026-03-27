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Jens Odgaard vuole riprendersi il Bologna (Carlino)

Jens Odgaard corre: nonostante i problemi muscolari, nella giornata di ieri ha iniziato il lavoro differenziato. Il danese vuole arrivare pronto ai quarti di finale di Europa League.

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3 minuti fa

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Jens Odgaard in Bologna-Atalanta 2024 (©Damiano Fiorentini)
Jens Odgaard in Bologna-Atalanta 2024 (©Damiano Fiorentini)

Ieri mattina il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole, dove anche Jens Odgaard ha già iniziato a lavorare a parte. Un’ottima notizia visto l’esito degli accertamenti medici: appena tre giorni fa il trequartista rossoblù aveva evidenziato problemi muscolari che, da referto, dovrebbero tenerlo fermo tra le 2 e le 3 settimane.

L’inizio precoce del lavoro differenziato di Jens, quindi, lascia ben sperare in vista della doppia sfida contro l’Aston Villa ai quarti di finale di Europa League. Il danese sarà già a disposizione di mister Italiano il 9 aprile?

L’infermeria del Bologna: la situazione

Assieme a Odgaard, che al momento deve fare i conti con una lieve elongazione del retto femorale sinistro, ha iniziato l’allenamento differenziato anche Lorenzo De Silvestri. Il capitano è fuori dalla lista Uefa, dove invece figurano come terzini Joao Mario e Zortea. Un rientro meno pressante in chiave emergenza, seppur fondamentale dal punto di vista del morale: la presenza in panchina del Sindaco infonde fiducia nei ragazzi di Italiano, elemento chiave per affrontare al meglio il finale di campionato.

Lorenzo De Silvestri, Bologna

Lorenzo De Silvestri (© Damiano Fiorentini)

Solo terapie, invece, per Tommaso Pobega, alle prese con una lesione muscolare di basso grado, e Lukasz Skorupski, out fino almeno a metà maggio.

Il prezioso rientro di Jens Odgaard

Il rientro di Odgaard, su tutti, permetterebbe a mister Italiano di gestire meglio le energie e programmare un turnover ad ok. Moro, Ferguson e Freuler, così come Sohm, saranno chiamati a rispondere sempre presente ad un Bologna che ha finalmente dimostrato di saper cambiare veste: dalle sconfitte con il 4-2-3-1 al rendimento con il 4-3-3.

Jens Odgaard in Bologna-Como

Jens Odgaard in Bologna-Como (© Damiano Fiorentini X 1000cuorirossoblù)

Non un dettaglio da poco, soprattutto visto l’impegno con le rispettive Nazionali a cui stanno rispondendo i principali protagonisti di questo nuovo modulo. I tre centrocampisti rossoblù sono attesi a Bologna tra mercoledì e giovedì, appena qualche giorno prima della sfida di campionato contro la Cremonese.

Il rientro degli altri rossoblù sarà scaglionato. Lunedì tornerà in città Lucumi, mentre mercoledì toccherà a Heggem, Pessina, Vitik e Helland. Moro sarà l’ultimo a rientrare, giovedì. Nel frattempo a Casteldebole si continua a lavorare per non perdere la concentrazione: Ravaglia, Casale, Miranda, Lykogiannis, Joao Mario, Zortea, Sohm, Rowe, Dominguez, Orsolini, Bernardeschi, Castro e Dallinga. Questi i fantastici 13 presenti al centro tecnico fino all’inizio della prossima settimana, con la prossima seduta di lavoro in programma oggi alle 11.

(Fonte: Il Resto del Carlino)

 

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