Bologna, il sabato perfetto: due successi che profumano di rinascita

C’era bisogno di una scossa, e la risposta è arrivata con la forza dei fatti. Sul prato dell’Unipol Domus, il Bologna ritrova sorriso e concretezza cogliendo tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Contro un Cagliari, si sa, ostico in casa, i rossoblù sfoderano una prestazione matura e mettono al sicuro il risultato con un 0-2 limpido.

A sbloccare il match ci pensa Casale, che firma la sua prima rete in maglia felsinea con un’incornata perentoria. Verso la fine del match ci pensa poi Bernardeschi a chiudere i conti dal dischetto, trasformando con freddezza il rigore della sicurezza. Una vittoria scaccia-crisi che permette agli uomini di Palladino di risalire fino al 13esimo posto, mettendo prezioso spazio tra sé e la zona rossa della classifica.

L’impresa del Bologna Primavera e l’incrocio del destino

Ma la vera magia di questo pomeriggio si è compiuta in contemporanea. Mentre la Prima Squadra dominava in Sardegna, al Granarolo Youth Center di Crespellano la formazione del Bologna Primavera firmava una vera e propria impresa societaria. I giovani rossoblù hanno infatti travolto per 3-1 la capolista Empoli, al termine di una gara condotta con personalità straordinaria. Le firme di Pantaleoni, Negri e Lo Monaco hanno ipotecato un trionfo rotondo, reso meno amaro per gli ospiti soltanto dal gol della bandiera incassato attorno al novantesimo minuto.

Due partite gemelle, due fischi d’inizio scattati all’unisono alle ore 15 e due successi squillanti. Per la prima volta in questa stagione, il Bologna festeggia un’inedita doppietta tra i grandi e il vivaio nello stesso turno di campionato. Se le coincidenze nel calcio non esistono, fa riflettere come entrambi i gruppi arrivassero da un’amara sconfitta nella precedente giornata. Un destino incrociato che ha spinto entrambe le formazioni a reagire con la medesima determinazione, trasformando un sabato qualunque in una giornata da incorniciare per tutto l’ambiente rossoblù.

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