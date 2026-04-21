Possibilità per Helland: arriverà la sua prima da titolare al Dall’Ara?

Potrebbe avere un’altra occasione. Eivind Helland, prima volta da titolare col Bologna nell’ultima partita contro la Juventus, vuole ripetersi contro la Roma nella prossima di Campionato. Come osserva Stefano Brunetti su Più Stadio, sarebbe la sua prima titolarità al Dall’Ara. Ma, attenzione, sono da valutare le sue condizioni dopo l’uscita forzata proprio durante il match contro i bianconeri.

Bologna, oggi la ripresa degli allenamenti. Sabato arriva la Roma

Oggi alle 11 i Rossoblù hanno ripreso i lavori a Casteldebole dopo la partita contro la Juventus. All’orizzonte si prospetta la gara casalinga contro la Roma. Per la prima volta in questa stagione il Bologna ha solo il campionato a cui pensare. Nessun impegno infrasettimanale: un’intera settimana per prepararsi al meglio alla prossima sfida. Sarà così fino alla fine della stagione, dopo la Roma toccherà a Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter.

Insomma un rush finale duro per il Bologna, iniziato con il ko contro la Juventus. Ma si pensa una partita alla volta e ora è il turno della Roma. Sarà il quarto incontro stagionale tra i Rossoblù e i Giallorossi. In Campionato le due formazioni si scontrarono alla prima giornata ed ebbe la meglio quella di Gasperini. Ma dall’euroderby (sommando andata e ritorno) ne è uscito vincitore il Bologna. Il popolo rossoblù si prepara all’ennesima sfida: il Dall’Ara ha superato già i 25mila spettatori per sabato.

Possibile titolarità per Helland

La prima da titolare con il Bologna per Eivind Helland è stata difficile. Domenica contro una Juventus dilagante, la difesa rossoblù ha incassato il primo gol dopo meno di un minuto. Sul raddoppio bianconero poi è proprio Helland a perdere la marcatura su McKennie che serve l’assist a Thuram. Ma complessivamente il giovane difensore norvegese ha lasciato intravedere segnali positivi. Certo, gli servono più tempo e spazio per entrare bene nei meccanismi. E Helland spera di trovarlo questo spazio sabato contro la Roma.

Uscito per un acciacco fisico contro la Juventus oggi le sue condizioni verranno valutate ma c’è ottimismo. E allora il norvegese può sperare nell’esordio dal 1′ minuto al Dall’Ara. La possibilità è concreta, lo fanno intuire le parole di Italiano nel post partita contro la Juventus: «Oggi abbiamo visto per la prima volta Helland, proveremo qualcosa anche a livello tattico». Potrebbe allora essere veramente il momento di Helland e insieme a lui degli altri giovani, come Pessina e Castaldo.

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