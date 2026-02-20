CalcioBologna FCEuropa League
Ranking UEFA chiama, Bologna risponde
Bologna e Fiorentina regalano un sospiro di sollievo al calcio italiano. Ecco le ultime sul Ranking UEFA.
Le notti europee hanno regalato un po’ di ossigeno al calcio italiano. Dopo un avvio amaro in Champions League, a portare sorrisi ci hanno pensato Bologna e Fiorentina, rispettivamente vincenti in Europa League e Conference League.
La Fiorentina ha messo un piede sul passaggio agli ottavi con un netto 3-0 in trasferta, mentre il Bologna è riuscito ad imporsi di su un campo difficile, pesante e insidioso. Una vittoria di carattere che ora potrà essere gestita al Dall’Ara, dove la squadra di Italiano avrà il vantaggio psicologico e tattico per chiudere il discorso qualificazione.
Champions League: l’Italia guarda avanti
Il vero banco di prova per la Serie A, però, è la Champions League. Atalanta, Inter e Juventus hanno il compito di portare punti fondamentali per il ranking UEFA che determina quali Paesi ottengono posti extra nella massima competizione europea. Il formato a 36 squadre della Champions amplifica il valore di ogni risultato, con punti bonus per vittorie, passaggi del turno e piazzamenti nelle classifiche uniche delle competizioni.
Al momento l’Italia è quinta nel ranking stagionale, dietro a Inghilterra, Germania, Portogallo e Spagna. Lo scontro diretto più delicato sarà Atalanta-Borussia Dortmund: i tedeschi conducono 2-0 dopo l’andata, e un’eventuale eliminazione ridurrebbe drasticamente le possibilità italiane di conquistare il quinto posto in Champions.
Ranking UEFA: il contributo di Bologna e Fiorentina in Europa
Per Bologna e Fiorentina, invece, il discorso è più gestibile ma ugualmente importante. Continuare a vincere significa non solo onorare la competizione, ma contribuire in maniera concreta al punteggio del nostro Paese. Ogni successo è un passo verso quel traguardo che permette alla Serie A di contare di nuovo otto squadre nelle coppe europee, cinque delle quali in Champions League.
In sostanza ora la corsa si fa davvero seria e ogni risultato conta. L’Italia deve quindi sfruttare al massimo ogni partita. L’obiettivo quinto posto non è impossibile, ma ogni squadra è chiamata a fare la sua parte.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook