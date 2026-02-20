Le notti europee hanno regalato un po’ di ossigeno al calcio italiano. Dopo un avvio amaro in Champions League, a portare sorrisi ci hanno pensato Bologna e Fiorentina, rispettivamente vincenti in Europa League e Conference League.

La Fiorentina ha messo un piede sul passaggio agli ottavi con un netto 3-0 in trasferta, mentre il Bologna è riuscito ad imporsi di su un campo difficile, pesante e insidioso. Una vittoria di carattere che ora potrà essere gestita al Dall’Ara, dove la squadra di Italiano avrà il vantaggio psicologico e tattico per chiudere il discorso qualificazione.

Champions League: l’Italia guarda avanti

Il vero banco di prova per la Serie A, però, è la Champions League. Atalanta, Inter e Juventus hanno il compito di portare punti fondamentali per il ranking UEFA che determina quali Paesi ottengono posti extra nella massima competizione europea. Il formato a 36 squadre della Champions amplifica il valore di ogni risultato, con punti bonus per vittorie, passaggi del turno e piazzamenti nelle classifiche uniche delle competizioni.

Al momento l’Italia è quinta nel ranking stagionale, dietro a Inghilterra, Germania, Portogallo e Spagna. Lo scontro diretto più delicato sarà Atalanta-Borussia Dortmund: i tedeschi conducono 2-0 dopo l’andata, e un’eventuale eliminazione ridurrebbe drasticamente le possibilità italiane di conquistare il quinto posto in Champions.

Ranking UEFA: il contributo di Bologna e Fiorentina in Europa

Per Bologna e Fiorentina, invece, il discorso è più gestibile ma ugualmente importante. Continuare a vincere significa non solo onorare la competizione, ma contribuire in maniera concreta al punteggio del nostro Paese. Ogni successo è un passo verso quel traguardo che permette alla Serie A di contare di nuovo otto squadre nelle coppe europee, cinque delle quali in Champions League.

In sostanza ora la corsa si fa davvero seria e ogni risultato conta. L’Italia deve quindi sfruttare al massimo ogni partita. L’obiettivo quinto posto non è impossibile, ma ogni squadra è chiamata a fare la sua parte.

