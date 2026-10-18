Gli aggiornamenti sugli infortunati e le parole di Raimondo sul futuro: Bologna, le notizie del 18 ottobre 2026

Le notizie di oggi in casa Bologna FC sono poche ma molto rilevanti, sia sulle condizioni degli infortunati e sia sul futuro di Antonio Raimondo. In casa rossoblù cresce la preoccupazione per le assenze di alcuni titolari, con Roberto Piccoli e Arthur Theate costretti a fermarsi dopo gli ultimi problemi fisici. Intanto, l’attaccante di proprietà del Bologna si gode il momento d’oro al Frosinone e in un’intervista ha raccontato il proprio percorso di crescita.

Bologna, questione infortuni: Piccoli ai box, c’è ottimismo per Theate

Tra le principali notizie di oggi in casa Bologna FC c’è un’infermeria che continua a riempirsi. Dopo Orsolini e Holm, anche Roberto Piccoli e Arthur Theate sono finiti ai box, portando a quattro il numero di titolari indisponibili. Una situazione che complica il lavoro di Raffaele Palladino, soprattutto considerando una rosa meno profonda rispetto alle passate stagioni.

Per Piccoli, il cui problema dovrebbe tenerlo lontano dal campo fino alla sosta, saranno necessari ulteriori controlli nei prossimi giorni. Più incoraggianti, invece, le sensazioni su Theate: il difensore belga si è fermato dopo un contatto con un avversario, ma non manca l’ottimismo in vista dei prossimi impegni. Gli esami della settimana chiariranno se potrà tornare a disposizione già per la trasferta di Cagliari.

Qui per tutti gli aggiornamenti sugli infortunati del Bologna e sui possibili tempi di recupero.

Raimondo si racconta: dal Bologna FC al sogno della Nazionale

Antonio Raimondo continua a prendersi la scena con la maglia del Frosinone. L’attaccante di proprietà del Bologna, è tra i protagonisti dell’avvio di stagione e si trova in vetta alla classifica marcatori di Serie A. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso le tappe della propria crescita, dagli anni nel settore giovanile rossoblù fino all’esordio in prima squadra con Sinisa Mihajlovic.

Proprio all’allenatore serbo Raimondo ha dedicato parole di riconoscenza, ricordando l’opportunità ricevuta quando aveva appena 17 anni. Sul futuro, invece, mantiene i piedi per terra: ora vuole fare bene con il Frosinone. Un percorso che il Bologna osserva con interesse, in attesa di capire quale potrà essere il prossimo capitolo della sua carriera.

Qui per leggere l’intervista completa di Raimondo e scoprire cosa ha raccontato sul suo futuro.

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