UFFICIALE: Bologna-Fiorentina si gioca. Niente rinvio, ma sarà un derby nel segno del lutto

Bologna-Fiorentina di domani si gioca regolarmente. La tragica notizia della scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha gettato nello sconforto tutto il mondo del calcio italiano. Nelle prime ore aveva posto un enorme punto di domanda sul Bologna-Fiorentina in programma domani allo stadio Dall’Ara.

Tuttavia, si è deciso di non procedere con il rinvio. Secondo Sky Sport 24, la Fiorentina non avrebbe richiesto il rinvio del Derby dell’Appennino in programma domani. Si giocherà con il lutto al braccio e un minuto di silenzio.

Perché si gioca? Il rebus del calendario potrebbe essere un motivo

Non è dato sapere il motivo che ha portato la Fiorentina ha decidere di scendere in campo domani. Probabilmente la decisione potrebbe essere stata dettata da cause di forza maggiore legate alle date. La ricollocazione della partita sarebbe stata infatti un vero rompicapo, se non impossibile, per gli uffici della Lega Calcio. Sia il Bologna di Italiano che la Fiorentina sono impegnate nelle competizioni europee, rendendo il calendario privo di slot liberi infrasettimanali nelle prossime settimane.

Qualora il rinvio fosse stato confermato, si sarebbe prospettato uno scenario critico: il recupero sarebbe potuto slittare addirittura alla fine del campionato, rischiando di falsare la corsa europea e quella alla salvezza.

Bologna-Fiorentina si gioca. Ci sarà un minuto di silenzio su tutti i campi

Poco fa è arrivata anche una nota ufficiale della Federazione. La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso prima di tutte le gare in programma nel fine settimana (inclusi i posticipi). Una decisione che coinvolge tutte le Leghe professionistiche e la Serie A Femminile.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto ricordare così il patron viola, citando anche il Viola Park come sua grande eredità:

«Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa. Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia».

Il precedente (diverso) di Joe Barone

La mente di tutti è corsa purtroppo al marzo 2024, quando il malore fatale che colpì il Direttore Generale Joe Barone portò al rinvio immediato di Atalanta-Fiorentina. In quel caso, però, l’evento accadde a poche ore dal match e la squadra era sotto shock.

Oggi, con la scomparsa del Presidente viola avvenuta negli Stati Uniti, la Fiorentina ha evidentemente valutato che vi fossero le condizioni per disputare l’incontro, seppur in un clima che sarà inevitabilmente surreale.

