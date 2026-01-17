UFFICIALE: Bologna-Fiorentina si giocherà. La società viola: «Onoriamo il ricordo di Commisso»

Bologna-Fiorentina di domani si gioca regolarmente. La tragica notizia della scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha gettato nello sconforto il mondo del calcio italiano. Nelle prime ore aveva posto un enorme punto di domanda sul Bologna-Fiorentina in programma domani allo stadio Dall’Ara.

Tuttavia, si è deciso di non procedere con il rinvio. La Fiorentina non ha infatti richiesto il rinvio del Derby dell’Appennino. Si giocherà con il lutto al braccio e dopo un minuto di silenzio. Intanto il Bologna e Vincenzo Italiano hanno affidato al web il proprio cordoglio.

Perché si gioca? È volontà della famiglia Commisso. Il post della Fiorentina

Negli scorsi minuti, la società viola, tramite un post Instagram, ha comunicato il motivo che ha spinto la società a non richiedere il rinvio di Bologna-Fiorentina.

«La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti. Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi».

Bologna-Fiorentina si gioca. Ci sarà un minuto di silenzio su tutti i campi

Poco fa è arrivata anche una nota ufficiale della Federazione. La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso prima di tutte le gare in programma nel fine settimana (inclusi i posticipi). Una decisione che coinvolge tutte le Leghe professionistiche e la Serie A Femminile.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto ricordare così il patron viola, citando anche il Viola Park come sua grande eredità: «Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa. Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione.

È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia».

