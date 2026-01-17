Lutto nel calcio italiano: è scomparso Rocco Commisso

Il calcio italiano si sveglia oggi avvolto dal lutto per la scomparsa di Rocco B. Commisso, presidente e proprietario dell’ACF Fiorentina. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club viola attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, nella quale la famiglia Commisso ha annunciato la morte del dirigente dopo un prolungato periodo di cure.

Rocco Commisso, il legame con la Fiorentina e la città di Firenze

Imprenditore di successo e figura centrale del calcio internazionale, Rocco Commisso aveva acquisito la Fiorentina nel giugno del 2019, legando in modo profondo il proprio nome e la propria storia personale al club e alla città di Firenze. In questi anni aveva incarnato una presidenza segnata da un forte legame umano con l’ambiente viola, dai tifosi fino al settore giovanile, al quale aveva dedicato particolare attenzione.

Il presidente aveva più volte sottolineato il valore sociale del calcio e il ruolo della Fiorentina come patrimonio della comunità fiorentina, dimostrando vicinanza alla città anche nei momenti più difficili, come durante l’emergenza pandemica.

I risultati sportivi e l’eredità lasciata al club

Sotto la sua guida la Fiorentina ha vissuto stagioni importanti nell’alta classifica, culminate con la realizzazione del Viola Park, centro sportivo all’avanguardia inaugurato nel 2023 e creato per rappresentare uno dei lasciti più importanti del presidente. Dal punto di vista sportivo, con lui il club ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia, tornando con stabilità nelle competizioni europee.

La scomparsa di Commisso scuote inevitabilmente l’intero calcio italiano, che esprimerà vicinanza alla famiglia e alla società viola. Un pensiero condiviso anche da tutto l’ambiente Fiorentina, colpito dalla perdita di una figura considerata guida, riferimento e simbolo di un’epoca recente del club.

Verso Bologna-Fiorentina

Alla luce di quanto accaduto, resta ora da capire quali saranno le decisioni ufficiali in merito alla gara Bologna-Fiorentina, in programma domani allo stadio Dall’Ara. Al momento non sono arrivate comunicazioni definitive, ma l’ipotesi di un rinvio dell’incontro appare del tutto comprensibile, nel rispetto di un lutto così profondo che ha colpito la società viola.

In attesa di sviluppi, il calcio italiano – e noi come testata – ci stringiamo attorno alla famiglia Commisso e al popolo fiorentino in un momento di grande dolore.

Fonte: acffiorentina.com

