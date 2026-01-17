Addio a Rocco Commisso: il cordoglio di tutto il Bologna, da Saputo a Italiano

La notizia della scomparsa di Rocco Commisso ha colpito profondamente il calcio italiano. Il Bologna, prossimo avversario della Fiorentina, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia Commisso e a tutta la società viola.

Con un messaggio ufficiale affidato ai propri canali, la società rossoblù ha manifestato il proprio lutto. Un cordoglio che unisce tutte le componenti del club: dal Presidente Joey Saputo ai dirigenti, fino alla squadra e allo staff tecnico guidato da Vincenzo Italiano.

Il messaggio di cordoglio del Bologna per la morte di Commisso

«Il Bologna FC 1909, il Presidente Joey Saputo, i dirigenti, l’allenatore Vincenzo Italiano e tutta la squadra si uniscono al dolore della famiglia Commisso e dell’ACF Fiorentina per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso».

Questa la nota diramata dal club, che sottolinea la vicinanza tra due realtà guidate da proprietà nordamericane. Per Vincenzo Italiano, citato esplicitamente nel comunicato insieme alla dirigenza, si tratta della perdita del presidente con cui ha condiviso il percorso professionale più lungo e intenso della sua carriera in Serie A.

A Firenze, Italiano è rimasto per tre stagioni e raggiungendo tre finali. La menzione di Italiano nel post del Bologna appare insolita. Abitualmente gli allenatori, in questi casi, non vengono nominati direttamente. Un segno ancor di più di vicinanza da parte del tecnico rossoblù.

Di seguito il post di cordoglio per la morte di Rocco Commisso pubblicato dal Bologna su X:

Il Bologna FC 1909 partecipa commosso al dolore per la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso e porge le più sentite condoglianze alla sua famiglia e al Club viola. Il Presidente Joey Saputo, l’Amministratore Delegato Claudio Fenucci, Vincenzo Italiano e tutto il Bologna FC 1909 partecipano al cordoglio della famiglia Commisso e della ACF Fiorentina per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso. pic.twitter.com/eBeZwJNvfm — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) January 17, 2026

