Bologna, ecco il tuo gennaio di fuoco

L’anno scorso abbiamo imparato diverse lezioni preziose. Per una squadra che compete anche a livello internazionale, il periodo più tosto e denso è senz’ombra di dubbio quello che va da dicembre a gennaio. Qui si addensano i primi match di Coppa Italia, le sfide decisive di Europa o Champions League per passare il girone e, come se non bastasse, un turno infrasettimanale. Così, sarà importante avere una rosa lunga e densa, con elementi capaci di annullare le distanze e la stanchezza di una gara giocata, magari, tre giorni prima. Ma per i rossoblu questa non sarà una novità: già da dopo la sfida all’Inter dovrebbe rientrare Freuler da titolare, poi il conto alla rovescia si sposterà su Skorupski. E Italiano, pian piano, potrà fare le sue magie.

I botti di Capodanno: ecco un gennaio di fuoco

Da questa sera inizierà, dunque, un gennaio intenso. Undici match attendono i ragazzi in maglia rossoblu da oggi all’ottavo giorno di febbraio, con gare che si susseguiranno a un ritmo altissimo ogni tre giorni. Dopo l’Inter, sarà il turno dell’Atalanta al Dall’Ara mentre, sulla settimana successiva, graverà il recupero col Verona. L’Hellas giungerà al Dall’Ara per giocare l’incontro annullato causa Supercoppa, mentre nei due giovedì successivi a Bologna si parlerà inglese. 22 e 29 gennaio sono le date degli incontri contro Celtic in casa e Maccabi Tel Aviv fuori.

A febbraio, poi, sarà subito Coppa Italia. Il 4, dunque, sotto le Due Torri passerà la Lazio di Sarri, che oggi è una diretta concorrente anche in campionato e sfiderà il Napoli all’ora di pranzo. Finita qui? Ovviamente no: in caso di playoff europei, altri due match andranno giocati nella seconda metà di febbraio. L’unica preghiera, a questo punto, è che non si faccia più male nessuno…

Fonte: Stadio, Stefano Brunetti

