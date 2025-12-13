Bologna, in trasferta viaggi da big!

Giovedì sera contro il Celta Vigo, il Bologna era tutto fuorché favorito. I rossoblù affrontavano la gara in emergenza infortuni, senza Skorupski, Freuler, Lucumi, Casale e con un Lykogiannis nell’insolito ruolo di centrale. I rivali poi, con una grandissima reputazione in casa, venivano dalla vittoria contro il Real Madrid al Bernabeu.

E invece, a Vigo il Bologna ha dominato la gara, completando la remuntada dopo lo svantaggio iniziale grazie alla doppietta di Bernardeschi che è arrivato a quattro gol nelle sei ultime uscite. Tre punti che hanno portato i rossoblù al 13° posto della classifica di Europa League e che hanno ufficialmente iscritto la squadra alla corsa per la qualificazione diretta agli ottavi.

Bologna fuori casa: otto risultati utili di fila

Il Bologna in trasferta corre come un treno, un ritmo da vera big. Non che al Dall’Ara i risultati stiano difettando, anzi, ma quello che fa riflettere sul progresso del Bologna sono proprio i risultati ottenuti fuori casa. L’ultima sconfitta è quella del 25 settembre a Birmingham, poi un filotto di otto trasferte consecutive senza k.o. tra serie A ed Europa League.

Di queste, tre pareggi contro Lecce, Fiorentina e Lazio e ben cinque vittorie a Cagliari, Bucarest, Parma, Udine e Vigo. Vittorie che il Bologna ha conquistato lottando fino all’ultimo, con idee di gioco e identità ben precise. A confermarlo sono i numeri: il Bologna in queste otto trasferte positive ha segnato 17 gol, trovando una continuità offensiva e una varietà di marcatori impressionante.

Aumentano le speranze per l’Europa League, ma ora focus sulla Juventus

La vittoria in Galizia ha aumentato sensibilmente le possibilità di qualificazione diretta agli ottavi, ma il Bologna dovrà vedersela prima contro Celtic e Maccabi Tel Aviv. La vittoria contro il Celta Vigo è stata però uno statement importante, considerando il periodo complicato attraversato nelle ultime settimane.

Il quotidiano spagnolo “Marca” parlava di un “Celta raramente dominato in casa”: benzina da utilizzare per il match di domani sera contro la Juventus al Dall’Ara, uno scontro diretto per il quarto posto.

