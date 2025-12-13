Vinta la scommessa Bernardeschi, ora tocca a Immobile

Giovedì sera Federico Bernardeschi ha trasportato il Bologna alla vittoria contro il Celta Vigo: prima col il rigore tirato alla perfezione e successivamente siglando il raddoppio al 74’. Tre punti che hanno portato i rossoblù al 13° posto della classifica di Europa League e che hanno ufficialmente iscritto la squadra alla corsa per la qualificazione diretta agli ottavi.

L’ultimo numero 10 del Bologna a segnare una doppietta in Europa, nell’allora Coppa Uefa, era stato Beppe Signori: correva l’anno 1999 e la gara in questione era Zenit-Bologna 0-3.

Insomma, se Berna farà parte di quel gruppo di calciatori che arrivati a Bologna sono rinati con una nuova forza, allora possiamo dire che il club rossoblù ne vedrà ancora delle belle.

Bernardeschi: 4 gol nelle ultime sei uscite, ora sogna il Mondiale

La doppietta contro il Celta Vigo ha portato Bernardeschi al quarto gol nelle ultime sei uscite. Sartori e Di Vaio avevano scommesso su di lui nel mercato estivo e Italiano non ha mai avuto dubbi sul suo potenziale. Il tecnico rossoblù infatti, ha da sempre ribadito che nel momento in cui Berna avrebbe recuperato fisicamente, il suo mancino avrebbe fatto la differenza.

A 31 anni Fede, dopo il periodo in MLS a Toronto, ha dimostrato di avere ancora quelle caratteristiche che lo hanno fatto diventare Campione d’Italia e dell’Europeo nel 2021. La voglia di vestire la maglia azzurra c’è ancora e sui social in tanti invocano il suo ritorno per trascinare l’Italia ai mondiali.

Immobile la prossima scommessa da vincere

Ora che Bernardeschi si è sbloccato, tocca ad un altro bomber: Ciro Immobile. Dopo l’infortunio di Roma all’esordio, Ciro è tornato in Coppa Italia contro il Parma nell’ultimo quarto d’ora di gara. Contro la Lazio è rimasto invece in panchina: “Troppe emozioni, non era la partita giusta” ha detto Italiano nel post gara.

La prossima avversaria è la Juventus, ma è difficile che Immobile possa partire titolare avendo totalizzato solo 15 minuti nelle gambe.

Anche lui da eroe dell’Europeo, sogna un ultimo ballo in maglia azzurra. Al momento il sogno appare impossibile, ma gli spareggi di fine marzo sono lontani e Italiano sta pensando ad un Bologna a due punte per valorizzare anche Ciro.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

