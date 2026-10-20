Bologna, infortunio Piccoli: tempi di recupero, quante e quali partite salterà

Dopo poco meno di 72 ore di attesa il Bologna ha reso noti i dettagli dell’infortunio di Roberto Piccoli, compresi i tempi di recupero. Il centravanti rossoblù aveva accusato un problema muscolare alla coscia destra durante il primo tempo della gara contro l’Inter lasciando spazio a Jay Enem.

I rossoblù hanno atteso oggi per accertare con maggiore precisione i tratti e l’entità del problema fisico accusato dal giocatore. Un’attesa utile ad essere più prudenti nella diagnosi e lasciare un po’ di riposo al muscolo e alla relativa lesione.

Il dettaglio dell’infortunio di Piccoli e il comunicato del Bologna

Roberto Piccoli, come settimana scorsa Riccardo Orsolini durante Lecce-Bologna, ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono coerenti con le previsioni e la precedente diagnosi fatta sulla struttura muscolare dell’ascolano.

Ci vorranno infatti circa tre settimane per rivedere il centravanti bergamasco in campo con la squadra di mister Raffaele Palladino. Un’assenza pesantissima, visto che l’ex Lecce e Cagliari era il titolare designato finora sia dal tecnico campano ora, che per Domenico Tedesco nelle settimane della sua gestione.

Quante partite salterà?

L’infortunio porterà il Bologna a rinunciare a Piccoli sostanzialmente fino alla prossima sosta per gli impegni delle Nazionali, a novembre, ma attenzione ad eventuali sorprese. Il campionato si fermerà per il weekend del 14/15 novembre per tornare poi il fine settimana successivo del 21 e 22, quando i rossoblù sfideranno l’Udinese.

È però difficile immagine il numero 91 in campo il prossimo 7 novembre per la gara contro il Parma, anche per una questione di prudenza e prevenire eventuali ricadute. Prima, di sicuro salterà altre tre gare: la prossima, a sabato 24 ottobre, alle 15, a Cagliari; mercoledì 28, alle 18:30, contro il Milan a San Siro; infine, contro il Monza, sabato 31, alle 15, al Dall’Ara.

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