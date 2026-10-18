L’uomo del sabato – Tommaso Pobega

Un gol che sembrava il preludio a una giornata diversa sotto l’ombra della Torre di Maratona. Un altro gol sfiorato che poteva essere per davvero una sliding door della partita. E invece, rimane solo un primo tempo in Bologna-Inter, anche per Tommaso Pobega. Lui, votato da voi lettori di 1000 Cuori Rossoblù sulle nostre pagine Facebook e Instagram come migliore in campo tra gli uomini di Palladino. Un Pobega che sta sempre prendendo più spazio nel nuovo Bologna, e finora se lo sta meritando tutto.

Bologna-Inter, Pobega il migliore tra i Rossoblù: gol e non solo

Abbiamo già detto tutto, e tutti ricordano bene il primo tempo ieri sera di Bologna-Inter. Un primo tempo che ha avuto un assoluto protagonista tra le fila dei Rossoblù, e cioè l’autore del gol del momentaneo vantaggio felsineo: Tommaso Pobega. Lui, che per voi lettori – e anche per le nostre pagelle post-partita – è stato con ampie percentuali il migliore dei ragazzi di Raffaele Palladino in campo ieri sera al Dall’Ara.

Un gol di gamba, di voglia e di forza. Un gol che sembrava davvero indicare un nuovo viatico per il Bologna, che ha disputato un primo tempo gagliardo e nel quale meritava sicuramente di mettere a segno un’altra rete. Proprio con lo stesso Pobega, che a colpo sicuro prende una clamorosa traversa la quale, sfortunatamente, fa girare da tutt’altra parte la partita. Eccoli gli episodi, e le occasioni non concretizzate. Ma rimane ciò che ha portato quel gol: sicurezza, tentativi di dare il proprio ritmo alla partita. Un primo passettino per ritorvarsi.

Un posto guadagnato, per il momento

La coppia formata da Tommaso Pobega e Lewis Ferguson, confermata anche in Bologna-Inter, sembra essere attualmente l’assetto migliore per i Rossoblù in mezzo al campo. E il motivo è proprio quella gamba e quella fisicità che aiutano nella copertura, e danno spinta all’attacco. Certo, se per Ferguson è una buona abitudine, la vera sorpresa è proprio Tommaso Pobega: uno che quel posto, al momento, se lo sta guadagnando eccome.

Al di là del gol di ieri sera, Pobega ormai a Bologna è ben conosciuto: nelle sue partite migliori, proprio come ieri, può dare davvero quell’intensità in mezzo al campo che altri non possono dare, semplicemente anche per struttura fisica. E se effettivamente a questa squadra servirebbe un centrocampista con più geometria, proprio al fianco dei due, per ora l’operazione di risalita è affidata alla classe operaia: a chi dà tutto e non lascia niente nello spogliatoio. Di questo, Tommaso Pobega è l’esempio perfetto.

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