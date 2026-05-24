Italiano, addio o arrivederci? «Sono felice, Bologna ha riconosciuto l’impegno profuso»

Si chiude con un 3-3 contro i freschi campioni d’Italia la stagione del Bologna, una di quella che può lasciare l’amaro in bocca ma anche sentimento e riconoscenza, come sottolineato da Italiano. Il tecnico rossoblù è stato acclamato sotto la curva felsinea, dove con tutta la squadra, ha ricevuto l’affetto della gente. Il futuro è ancora incerto, ma quello che Italiano ha dato a Bologna, e viceversa, è chiarissimo.

Addio o arrivederci?

«Sono contento, perché essere chiamati sotto la curva ed essere applauditi vuol dire che la gente ha rispetto e che ha apprezzato – dice Italiano – il mio pensiero è stato che abbiano riconosciuto l’impegno profuso». Il futuro non è ancora chiaro, ma certo è che il legame è tornato ad essere forte nelle ultime gare.

Se Italiano sarà ancora il tecnico del Bologna dipenderà principalmente da un aspetto: la chiamata decisa di una tra Napoli o Milan. Se dovesse arrivare questa l’ex Fiorentina chiederà di essere liberato (ha ancora un anno di contratto). In caso contrario si programmerà il futuro insieme.

Una stagione senza Coppe intriga Italiano al Bologna

«L’idea di una stagione senza tutti questi impegni mi stuzzica. L’Europa è bella, tutti la rincorriamo, ma qualcosa ti toglie. Il Bologna negli ultimi tre anni, ha dimostrato la voglia di continuare a lavorare con giocatori bravi e sottolineo l’esplosione di Rowe e la rinascita di un campione come Bernardeschi, che ha un altro anno di contratto. Penso rimanga a Bologna un pezzo da 90».

Settimana piena per lavorare, recupero fisico e le idee di Italiano. Una combinazione di fattori che potrebbero riportare subito il Bologna ad un’altra stagione entusiasmante. Lo stesso tecnico ha parlato di un entusiasmo ritrovato che va preservato per il futuro: «Mi è era dispiaciuto uscire tra i fischi. L’obiettivo era riallacciare con i nostri tifosi e abbiamo raggiunto anche questo».

Nei prossimi giorni le due parti si incontreranno, e insieme decideranno se sarà una programmazione da scrivere insieme o se le strade si divideranno dopo due anni intensi.

Fonte: Dario Cervellati – Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook