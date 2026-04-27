Bologna-Italiano, tutti i punti da chiarire tra le parti

Saranno giorni caldissimi quelli delle prime settimane di maggio, da cui si capirà se il destino prossimo del Bologna e di Vincenzo Italiano sarà legato. L’impressione di queste ultime settimane è che tutto vada verso la separazione, ma molto passerà anche dall’incontro che dovrebbe esserci nei prossimi giorni.

Il tecnico di Karlsruhe e la società rossoblù hanno necessità di schiarirsi le idee a vicenda e per farlo sarà importante snocciolare tutti i punti, i dubbi e le rispettive ambizioni e richieste. Perché un eventuale convivenza basata solo sull’esistenza di un contratto da rispettare tra le parti sarebbe deleteria.

Dubbio Europa

Primo fra tutti il fatto che i rossoblù dopo due stagioni molto probabilmente non saranno in Europa e per Italiano sarebbe la prima volta dopo cinque brillanti campagne continentali. Il mister potrebbe non gradire, secondo Repubblica, l’assenza della competizione europea. E molto di questo dubbio passerà da quali corteggiamenti riceverà.

Competitività tra cessioni e nuovi arrivi

L’altro punto è il mercato a cui può effettivamente ambire un club rossoblù senza gli introiti di coppa. Cessioni e nuovi arrivi sono un cruccio del tecnico di Karlsruhe. Italiano ha paura che il Bologna conduca una sessione non in linea con quello che vorrebbe lui.

Sartori e Di Vaio stanno lavorando da tempo su tanti profili. Ci sono almeno un paio criticità nella rossoblù. In primis il portiere, con Skorupski non più affidabile come un tempo, e con Ravaglia che non dà garanzie da titolarità sarà necessario intervenire. L’altro grande obiettivo deve essere il sostituto di Lucumí.

In avanti, da capire e valutare la situazione di Castro. E di conseguenza quanti centravanti ci saranno da acquistare.

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