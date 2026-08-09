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Bologna ko contro il Pisa, ma niente allarmismi

Dalla gara di ieri si possono trarre diversi spunti

Pubblicato

20 ore fa

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Artem Dovbyk
Artem Dovbyk (@1000 Cuori Rossoblù)
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Alcuni segnali non vanno sottovalutati. Attenzione, però, a non farsi prendere da facili allarmismi. L’amichevole tra Bologna e Pisa è difficile da analizzare, specialmente perché quasi nessuno ha potuto assistere all’incontro. Solo i fotografi hanno avuto l’onore. Non serve un indovino, comunque, per leggere il tabellino. Segnali importanti, aggiustamenti necessari e dei top player la cui condizione va ancora trovata: ecco cosa possiamo dedurre dal match.

Per approfondire:
Domenico Tedesco e Paolo Bianco, Bologna e Pisa (© 1000cuorirossoblù)

Domenico Tedesco e Paolo Bianco, guide di Bologna e Pisa (© 1000cuori rossoblù)

Un Bologna senza alcuni simboli

Lo dice anche Massimo Vitali nel numero odierno de il Resto del Carlino, senza i due centrali titolari è comprensibile che il reparto possa avere difficoltà. Mancava anche Casale, peraltro. Però questo deve essere un monito anche per il calciomercato, perché Lucumì inevitabilmente partirà e lascerà uno spazio da colmare. Sarà importante scegliere il profilo giusto, ma sicuramente la dirigenza sarà già al lavoro.

Jhon Lucumì pronto a lasciare il Bologna nell’estate 2026 (© Damiano Fiorentini)

Jhon Lucumì, uno dei pilastri di questo Bologna che, però, è prossimo alla partenza(© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

150 minuti di segnali

Come sottolineato in apertura di articolo, non serve essere allarmisti. Parliamo pur sempre del calcio d’agosto, peraltro con un nuovo tecnico che sicuramente avrà bisogno di qualche gara per ingranare in questa nuova avventura. Occorre ricordare un Bologna-Bochum 0-4, oppure i tre gol subiti dalla Vis Pesaro lo scorso anno? Assolutamente no: dalla partita di ieri bisogna solo trarre qualche indicazione per le prossime giornate di lavoro.

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1 Commento

1 Commento

  1. Roberto

    9 Agosto 2026 at 10:00

    L unico ‘allarme’ è che si continua a far fatica a buttare in rete un pallone e siamo sempre qua a parlare dei difensori centrali

    Rispondi

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