Bologna ko contro il Pisa, ma niente allarmismi

Alcuni segnali non vanno sottovalutati. Attenzione, però, a non farsi prendere da facili allarmismi. L’amichevole tra Bologna e Pisa è difficile da analizzare, specialmente perché quasi nessuno ha potuto assistere all’incontro. Solo i fotografi hanno avuto l’onore. Non serve un indovino, comunque, per leggere il tabellino. Segnali importanti, aggiustamenti necessari e dei top player la cui condizione va ancora trovata: ecco cosa possiamo dedurre dal match.

Un Bologna senza alcuni simboli

Lo dice anche Massimo Vitali nel numero odierno de il Resto del Carlino, senza i due centrali titolari è comprensibile che il reparto possa avere difficoltà. Mancava anche Casale, peraltro. Però questo deve essere un monito anche per il calciomercato, perché Lucumì inevitabilmente partirà e lascerà uno spazio da colmare. Sarà importante scegliere il profilo giusto, ma sicuramente la dirigenza sarà già al lavoro.

150 minuti di segnali

Come sottolineato in apertura di articolo, non serve essere allarmisti. Parliamo pur sempre del calcio d’agosto, peraltro con un nuovo tecnico che sicuramente avrà bisogno di qualche gara per ingranare in questa nuova avventura. Occorre ricordare un Bologna-Bochum 0-4, oppure i tre gol subiti dalla Vis Pesaro lo scorso anno? Assolutamente no: dalla partita di ieri bisogna solo trarre qualche indicazione per le prossime giornate di lavoro.

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