Bologna, Massimo Pessina è tra i più giovani esordienti in Serie A nel 2025

Il 2026 è iniziato da pochi giorni, e chissà che sorprese riserverà. Quello che è sicuro, però, è che Massimo Pessina non dimenticherà mai il 2025: il giovanissimo portiere rossoblù, promosso dal Bologna Primavera alla Prima squadra all’inizio di questa stagione, ha infatti avuto modo di esordire in Serie A.

Massimo Pessina è tra i giocatori più giovani ad aver debuttato in Serie A nel 2025: il suo esordio è arrivato in Bologna-Napoli

Il classe 2007 ha debuttato “tra i grandi” pochi mesi fa, nell’importantissima vittoria del Bologna sul Napoli arrivata al Dall’Ara nel corso dell’undicesima giornata di campionato. Il giovane Pessina è stato chiamato a sostituire l’infortunato Lukasz Skorupski dopo soli 8′ di gioco, conquistando un ottimo clean sheet e contribuendo al 2-0 finale portato a casa dai felsinei. Era il 9 novembre e il ragazzo aveva 17 anni, 10 mesi e 15 giorni (avrebbe compiuto 18 anni il 25 dicembre).

Sul podio Campaniello dell’Empoli, Palma dell’Udinese e Louis Buffon del Pisa

Massimo Pessina, però, occupa soltanto il quinto posto della Top 10 dei giocatori più giovani ad aver esordito in Serie A durante il 2025. In quarta posizione troviamo Alessio Cacciamani, che l’11 maggio ha debuttato con il Torino all’età di 17 anni, 10 mesi e 12 giorni. Alla fine della scorsa stagione l’attaccante classe 2007 è stato ceduto in prestito alla Juve Stabia.

Al terzo posto l’attaccante classe 2007 (e figlio d’arte) Louis Buffon, che il 5 ottobre ha debuttato con il Pisa a 17 anni, 9 mesi e 10 giorni. Matteo Palma dell’Udinese è secondo: l’esordio del difensore classe 2008 con i bianconeri è avvenuto il 25 maggio a 17 anni, 2 mesi e 12 giorni. La vetta della classifica è invece occupata da Thomas Campaniello, un interessante prodotto del vivaio dell’Empoli. Il ragazzo, nato a Poggibonsi nel 2008, ha esordito in Serie A con i toscani il 23 febbraio, all’età di 16 anni, 11 mesi e 25 giorni.

Nella lista dei 10 più giovani esordienti del 2025 troviamo anche Lorenzo Venturino, sesto con un’età di 18 anni e mezzo al momento del debutto con il Genoa, il 17 gennaio; Tommaso Gabellini del Torino, settimo con un’età di 18 anni e 7 mesi; Cheveyo Balentien del Milan Futuro, ottavo con un’età di 18 anni e 8 mesi al momento del debutto con la Prima squadra rossonera; Maat Daniel Caprini della Fiorentina (nono con un’età di 18 anni e 11 mesi) e infine Sergiu Perciun del Torino (decimo con 19 anni tondi tondi).

E la lista continua ad aggiornarsi…

In questi primi giorni del 2026, poi, abbiamo assistito già all’esordio di un altro giovanissimo: si tratta dell’attaccante classe 2006 Matteo Lavelli, formatosi nelle giovanili dell’Inter (vestendo le maglie di Under 18, Under 23 e Primavera). Per il 19enne nerazzurro è arrivato il debutto con la Prima squadra di Cristian Chivu, subentrando a gara in corso proprio nella vittoria per 3 a 1 contro il Bologna. Una storia fortunatamente a lieto fine: nel 2024, infatti, il ragazzo aveva rischiato la vita a causa di una meningite.

(Fonte: Sky Sport)

