Bologna: media spettatori da urlo!

Siamo quasi al giro di boa ed il Bologna, o meglio, i tifosi rossoblù riempiono splendidamente la cornice del quadro intitolato ‘Stadio Dall’Ara’. Anche quest’anno, e più di altre stagioni, la tifoseria segue la squadra con altissimi numeri e vigore partecipativo. Mancano all’appello due partite, quelle contro Atalanta ed Hellas Verona, per chiudere il girone d’andata. Il dato che emerge, destinato a confermare o aumentare contro la squadra bergamasca quanto raccolto nella prima parte di campionato, parla di un incremento della media spettatori.

Tifosi fedeli

Dopo aver aspettato per lunghi anni, tra sofferenze e cadetteria, la tifoseria bolognese è orgogliosa di viversi il momento. Il recupero con la squadra scaligera si giocherà giovedì 15 gennaio alle ore 18.30. Attualmente il Bologna è l’ottava squadra per media spettatori in Serie A, con numeri da capogiro: 28.767 le presenze di media che superano quelle complessive della scorsa stagione (27.974). Per tornare ad una presenza così popolosa dello stadio, bisogna tornare all’anno 1999-2000, quando la media fu di 28.880 spettatori. Potrebbero essere uno svantaggio, a rigor di logica, le due partite rimanenti: calendarizzate ad orari pomeridiani di giorni feriali.

In trasferta

Il prossimo impegno per i rossoblù sarà contrassegnato dal divieto che ha colpito la tifoseria felsinea (residente in città e provincia) in seguito ai disordini di Udine: anche a Milano il settore ospiti rimarrà chiuso e solo nella gara successiva, sempre in Lombardia contro il Como, i tifosi torneranno a viversi la trasferta. A ‘San Siro’ però, i residenti a Bologna e provincia, potranno entrare allo stadio comprando un biglietto in un settore diverso da quello di riferimento (ospiti), se muniti di Fidelity Card.

Fonte: Transfermarkt, Stadio

