Bologna: Altra beffa per i tifosi, dopo Roma vietata anche la trasferta a Milano

Come un fulmine a ciel sereno. Dopo il danno, ecco che anche la beffa è arrivata per il Bologna ed i suoi tifosi, costretti ad essere separati per le prossime due trasferte di campionato. Alla fine, infatti, ha prevalso il pugno duro del Viminale, che ha negato ai residenti di Bologna e provincia la possibilità di seguire i propri beniamini nelle trasferte in campionato, mentre restano aperte la trasferta di Europa League e quella in terra saudita per la Supercoppa Europea.

Bologna in trasferta senza tifosi “bolognesi”

Sembrerà un controsenso, ma è proprio così che andrà. Per le gare contro Lazio ed Inter, infatti, l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha disposto il blocco alla vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Bologna per tutti i settori di Olimpico e San Siro. Il che, però, sostanzialmente significa che il Bologna andrà a Roma e Milano senza i tifosi bolognesi, ma non senza tifosi.

In giro per tutta l’Italia, infatti, sono numerosi i club o i gruppi di tifosi che per un motivo o per l’altro non vivono a Bologna ma supportano la causa Rossoblù. Tra questi, ad esempio, il club pugliese o quello romano, già presente il maggio scorso proprio all’Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia. Insomma, in un modo o nell’altro almeno una parte di tifo Rossoblù ci sarà.

Nel frattempo, i tifosi di Bologna possono concentrarsi sulle prossime due gare in cui potranno seguire i propri beniamini. A partire proprio da domani, alle 18, quando al Dall’Ara arriverà il Parma per la prima partita di Coppa Italia. Per il momento sono diecimila circa i biglietti venduti, con il numero che, visto giorno ed orario, non dovrebbe alzarsi di molto. Dalle 12 di oggi, invece, saranno disponibili in prevendita su VivaTicket il migliaio di biglietti per il settore ospiti dell’Estadio Balaidos, casa del Celta Vigo, prossima avversaria del Bologna in Europa League giovedì 11 dicembre.

Fonte: Massimo Vitali – Il Resto del Carlino ; Dario Cervellati – Stadio

