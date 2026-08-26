Bologna, nessun caso fascia: Ferguson ha scelto il gruppo

A Bologna, dopo alcune speculazioni sorte attorno alla decisione di affidare la fascia a Riccardo Orsolini, emerge come la scelta non sia stata dettata dall’alto o da una bocciatura per Lewis Ferguson, quanto piuttosto sia maturata spontaneamente e coralmente nel gruppo.

I retroscena e l’offerta dei Rangers

A far luce sui retroscena e a spegnere i rumor è stato il padre del calciatore, Derek Ferguson, intervistato dal podcast All About The Gers, ripreso dal Daily Record a firma del giornalista Mark Pirie.

Oltre ad accertare l’interesse di mercato verso il figlio da parte dei Rangers — il club di Glasgow si era avvicinato ipotizzando un maxi-scambio con conguaglio economico di 17 milioni di sterline più il mediano Connor Barron — il padre ha spiegato nel dettaglio anche il passaggio di consegne della fascia da capitano in casa rossoblù:

«Non gli è stata tolta la fascia. Riccardo Orsolini è lì da 7-8 anni e ha appena firmato un contratto di sei anni, quindi probabilmente finirà la carriera a Bologna. Lui e De Silvestri, che è il capitano del club e gestisce tutto fuori dal campo, sono le figure chiave. Lewis è stato il capitano negli ultimi due o tre anni e la società lo ha avvicinato. Gli hanno chiesto se fosse disposto a cedere la fascia a Riccardo e, da vero uomo squadra qual è, per evitare problemi ha risposto “Nessun problema”».

Tuttavia, dalle parole del padre traspare una personale stizza, sentimento impulsivo che però non scalfisce minimamente la serenità del figlio:

«Magari avrei preferito che si consultasse con me […], non volevo che la cedesse […]. Come famiglia ci siamo rimasti un po’ male […], ma lui è assolutamente tranquillo».

Leadership

Il racconto di Derek Ferguson, seppur in parte piccato e forse un po’ spregiudicato, spazzerebbe via ogni ombra di spaccatura a Bologna.

Rinunciando alla fascia con compostezza, Lewis ha dimostrato come la vera leadership si eserciti con o senza un pezzo di stoffa al braccio.

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