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Calciomercato Bologna, tentativo per l’esterno offensivo Ruben Vargas
I rossoblù, nella serata di ieri, hanno preso informazioni sull’esterno svizzero in uscita dal Siviglia. Un sondaggio che fa presagire un imminente rilancio decisivo da parte dell’Atalanta su Rowe.
Gli ultimi giorni di calciomercato del Bologna, l’abbiamo capito, potrebbero non limitarsi al solo arrivo del difensore centrale mancino. Nelle ultime ore, infatti, i rossoblù stanno effettuando un tentativo in extremis per l’attaccante esterno del Siviglia classe 1998 Ruben Vargas.
Il giocatore, in uscita dal club andaluso, sembra destinato a firmare per i greci dell’Olympiacos, ma nella serata di ieri, i felsinei hanno sondato fortemente il terreno per il giocatore. Un segnale chiaro di quello che a breve potrebbe accadere anche in uscita, dove l’Atalanta è fortemente intenzionata ad accontentare quanto più possibile il Bologna per portare a Bergamo Jonathan Rowe.
Inserimento per Vargas
L’esterno elvetico in uscita dal Sivgilia, dunque, stava per accordarsi e andare all’Olympiacos. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, i greci erano davvero alle fasi finali della trattativa. Tuttavia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, su Vargas sarebbe intervenuto il Bologna.
Un inserimento a titolo, almeno inizialmente, informativo per capire le condizioni e la disponibilità a un eventuale trasferimento del giocatore in rossoblù. La risposta del giocatore e le condizioni di uscita dal Siviglia sono da capire e scoprire e nelle prossime ore. Va detto che l’Olympiacos può offrire a Vargas la vetrina della coppe europee che quest’anno invece manca ai rossoblù.
Rowe sempre più nerazzurro
La richiesta di informazioni per Ruben Vargas è un chiaro segnale della direzione che sta prendendo il calciomercato del Bologna. Con poche ore a disposizione e una potenziale offerta irrinunciabile per l’inglese proveniente dall’Atalanta, i rossoblù devono muoversi velocemente per l’eventuale sostituto su quella fascia. Qualora non si trovasse un ricambio adeguato, difficile pensare a un addio del britannico.
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