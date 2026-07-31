Nuovo stadio, Bologna accelera: summit con Via Michelino per il futuro dell’impianto

Nelle prossime settimane è previsto un summit tra BolognaFiere e Via Michelino con l’obiettivo di approfondire la possibilità di realizzare un impianto moderno nell’area fieristica. L’iniziativa nasce dalla volontà di valutare nuove opportunità per lo sviluppo sportivo e urbano della città, prendendo in considerazione la costruzione di una struttura capace di ospitare molti altri eventi sportivi.

L’idea prende forza anche dalla presenza dell’Unipol Hall, destinata ad accogliere gli incontri casalinghi della Virtus e alcune gare della Coppa Davis, dimostrando come il polo fieristico possa diventare un punto di riferimento per lo sport.

L’apertura del sindaco Lepore

Il sindaco Matteo Lepore ha confermato la disponibilità del Comune a confrontarsi con società e investitori interessati al progetto. Secondo il primo cittadino, il nuovo stadio rappresenta un’ipotesi concreta che merita di essere approfondita insieme al club rossoblù e a BolognaFiere.

Come riportato sul Resto del Carlino da Marcello Giordano e Francesco Moroni, Lepore ha ricordato come il Comune abbia già investito circa 40 milioni di euro nel progetto di restyling dello Stadio Dall’Ara, sottolineando però che resta aperta la possibilità di valutare anche nuove soluzioni. I contatti tra Bologna FC e BolognaFiere proseguono da diversi mesi e il prossimo incontro con i vertici di Via Michelino potrebbe rappresentare un momento importante per chiarire la fattibilità dell’iniziativa.

Le aree individuate e le priorità

Tra le ipotesi allo studio figura un terreno situato nell’area Fiera, considerato più adatto rispetto ad altre soluzioni. In alternativa, potrebbe essere presa in considerazione anche l’area CAAB, già indicata come possibile sede nell’ambito del progetto di riqualificazione del Dall’Ara.

Al momento, tuttavia, la priorità rimane il potenziamento della zona fieristica, dove si punta a sviluppare un comparto dedicato a spettacolo, sport e intrattenimento, capace di valorizzare ulteriormente l’intero quartiere.

Europei 2032 e prospettive future

Il tema assume un’importanza ancora maggiore in vista degli Europei di calcio 2032. L’Italia ospiterà la manifestazione insieme alla Turchia e Bologna sta già lavorando agli interventi richiesti dalla UEFA per la riqualificazione del Dall’Ara. Tuttavia, la possibilità di realizzare un nuovo impianto consentirebbe alla città di candidarsi ad accogliere non solo le partite degli Europei, ma anche altri grandi eventi sportivi internazionali.

Sebbene il dossier UEFA non sia ancora stato definito e il progetto sia ancora in una fase preliminare, il prossimo summit tra BolognaFiere e Via Michelino potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per delineare il futuro delle infrastrutture sportive bolognesi e valutare se il nuovo stadio possa diventare una realtà nei prossimi anni.

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