Primavera, volata playoff apertissima: Bologna in piena corsa con Inter e Atalanta

La stagione del Bologna Primavera entra nel momento decisivo con la corsa playoff ancora apertissima e destinata a decidersi nelle ultime giornate. I rossoblù sono pienamente dentro la lotta insieme a Inter e Atalanta, in un equilibrio che rende ogni partita fondamentale per la classifica finale.

Lo scontro diretto tra Bologna e Inter è in programma sabato 2 maggio alle 15, appuntamento che potrebbe risultare decisivo per la zona playoff. Nel frattempo, l’Atalanta scenderà in campo oggi alle ore 16 contro il Parma, in una gara che potrebbe influenzare ulteriormente la situazione in zona alta della classifica.

Il momento del Bologna

Il Bologna Primavera arriva a questo finale di stagione dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Napoli, una gara che ha confermato la capacità della squadra di restare dentro le partite anche nei momenti di difficoltà. I ragazzi di Morrone hanno dimostrato di saper reagire dopo lo svantaggio, andandosi a prendere la rete del pareggio. Certo, vincere sarebbe stato meglio, però anche così, la classifica si è mossa.

Classifica e calendario a confronto

Il Bologna affronterà Genoa, Inter, Cagliari (in zona play-out) e Cremonese (zona retrocessione), con lo scontro diretto contro i nerazzurri che resta il passaggio chiave. L’Inter avrà invece Napoli (zona play-out), Bologna, Verona e Genoa, mentre l’Atalanta dovrà affrontare Torino, Fiorentina (capolista), Monza e Juventus, con un finale particolarmente impegnativo.

Tra le tre, proprio il calendario dell’Atalanta appare il più complesso, soprattutto per la sfida contro la prima in classifica.

Un rientro importante: Saputo

Tra le note della stagione anche il rientro di Jesse Saputo, figlio del presidente del Bologna Joey Saputo, tornato a disposizione dopo un lungo infortunio (rottura del crociato) che lo ha tenuto fermo per diverso tempo. Il suo ritorno in campo rappresenta una notizia importante per il gruppo, con il giocatore che ha ripreso l’attività proprio nella gara contro il Napoli, aggiungendo un’ulteriore opzione alla rosa.

Crescita rispetto alle stagioni passate

Rispetto alle ultime annate, la Primavera rossoblù sta vivendo un percorso più continuo e competitivo. Negli anni precedenti il Bologna si è spesso trovato lontano dalla zona alta in questa fase del campionato, mentre nella stagione attuale la squadra è rimasta stabilmente agganciata alla parte alta della classifica, arrivando a giocarsi concretamente un posto nei playoff fino alle ultime giornate. Un segnale di crescita importante, sia in termini di risultati che di continuità, confermato dal rendimento generale del gruppo.

Una classifica tutta da decidere

La volata playoff resta quindi completamente aperta, con la Primavera del Bologna chiamata a confermare quanto fatto vedere finora nelle ultime gare della stagione. Lo scontro diretto con l’Inter e i risultati delle inseguitrici saranno determinanti per definire il piazzamento finale, in una corsa che si preannuncia equilibrata fino all’ultimo turno.