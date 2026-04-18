Primavera, Napoli-Bologna 1-1: i rossoblù trovano il pari nel finale

Termina in parità la sfida tra Napoli e Bologna Primavera, con le due squadre che si dividono la posta al termine di una gara equilibrata. Dopo un primo tempo con poche occasioni, la partita si accende nella ripresa: il Napoli passa in vantaggio, ma il Bologna riesce a reagire e a trovare il pareggio nel finale. La squadra di Morrone arriva così a 52 punti e rimane al quinto posto in zona playoff, in attesa delle altre partite.

Primo tempo – Regna l’equilibrio tra Napoli e Bologna

Prima frazione con poche vere occasioni tra la Primavera del Napoli e quella del Bologna, con le due squadre che faticano a rendersi realmente pericolose.

Il primo tentativo arriva al 15′, quando Barido prova la conclusione, ma la palla termina fuori. La risposta del Bologna arriva al 21′ con Ferrari, che calcia però troppo centralmente, facilitando l’intervento di Ferrante.

Al 25′ i padroni di casa costruiscono la migliore occasione del primo tempo: Lo Scalzo si rende pericoloso, ma è decisivo Tomasevic, che salta di testa evitando il vantaggio azzurro.

Nel finale di tempo, al 33′ è Lai a provarci con una conclusione insidiosa, ma Ferrante risponde presente, chiudendo un primo tempo equilibrato e con poche emozioni.

Secondo tempo – Tomasevic risponde a Smeraldi

La ripresa si apre con il vantaggio del Napoli: al 49’ è Smeraldi a trovare il gol, approfittando di un errore di Happonen, che finisce per favorire la rete degli azzurri.

Il Bologna prova a reagire ma fatica a costruire occasioni pericolose, mentre il Napoli gestisce il vantaggio. Con il passare dei minuti, però, i rossoblù crescono e aumentano la pressione alla ricerca del pareggio. La rete, infatti, arriva all’81’, quando Tomasevic firma l’1-1 riportando in equilibrio la gara e premiando il forcing finale del Bologna.

Il tabellino

Marcatori: 49′ Smeraldi (N), 81′ Tomasevic (B)

Napoli: Ferrante; Caucci (73′ Eletto); Gambardella; Garofalo, Colella (56′ Torre); Prisco (66′ Cimmaruta); Genovese; Lo Scalzo; Smeraldi; Baridò (46′ Camelio). Allenatore: Galizia

Bologna: Happonen; Nesi; Tomasevic; Papazov; Negri (70′ Ravaglioli); N’Diaye (80′ Jaku); Nordvall (60′ Libra); Lai; Rossitto (60′ Lo Monaco); Toroc (60′ Saputo); Ferrari. Allenatore: Morrone

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