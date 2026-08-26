L’esordio ufficiale del Bologna di Domenico Tedesco si chiude con una sconfitta contro la Lazio, ma tra le note liete della serata spicca la prestazione di Roberto Piccoli. Al nuovo centravanti rossoblù sono bastati sessanta minuti per lanciare un segnale chiaro al proprio allenatore e al suo contendente al ruolo. La prestazione messa in campo lunedì vale una maglia da titolare anche nella prossima sfida contro l’Atalanta.

La prestazione di Roberto Piccoli oltre i numeri

Come scrive Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, se un centravanti si giudicasse solo dai freddi numeri quelli di Piccoli contro la Lazio non sarebbero particolarmente entusiasmanti. Un tiro finito fuori dallo specchio, una sponda, un dribbling e 6 passaggi riusciti, 4 duelli vinti e 7 persi. Un pallone recuperato e 2 persi, 2 falli commessi e 3 subiti, più un fuorigioco fischiatogli da Maresca.

Eppure, dietro a questi numeri c’è un ragazzo che al suo debutto con i colori rossoblù ha dimostrato una notevole condizione atletica e tanta voglia di mettersi in gioco. Tutte condizioni necessarie per provare a non far rimpiangere troppo la garra di Santiago Castro. All’argentino, invece, è bastata mezz’ora contro la Fiorentina per convincere la Capitale.

Atalanta-Bologna, Piccoli verso la riconferma dal primo minuto

Lo spirito mostrato da Piccoli e quello non pervenuto dal nuovo compagno di reparto, porterà con ogni probabilità Domenico Tedesco a confermare il centravanti classe 2001 dal primo minuto anche nella sfida di Bergamo. Una sfida tutt’altro che banale per il giocatore: all’Atalanta è cresciuto calcisticamente e ha trovato in Giovanni Sartori il suo primo estimatore. Lunedì prossimo tornerà nella città in cui ha trascorso la maggior parte degli anni della sua carriera, tra giovanili e prima squadra.

Il Bologna attende Dovbyk

Nel frattempo, il Bologna attende che Artem Dovbyk si scrolli di dosso la ruggine. Sarà questa la sfida dell’ucraino e del suo allenatore: rimettere in moto gli ingranaggi di un giocatore zavorrato da un lungo stop per infortunio.

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