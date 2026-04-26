Bologna-Roma: nel blackout rossoblù una tenue luce arriva da Orsolini

Sono passate più di ventiquattro ore dal triplice fischio di Bologna-Roma, ma l’amarezza per il risultato finale non è ancora del tutto passata. I rossoblù hanno ottenuto la nona sconfitta casalinga nelle ultime dodici gare in campionato, facendo allontanare ancora di più il sogno di raggiungere il settimo posto.

Il pubblico del Dall’Ara non ha nascosto la sua delusione e per la prima volta, all’intervallo e al termine dei 90 minuti, dagli spalti sono arrivati fischi per i rossoblù e per Vincenzo Italiano. Il tecnico, da parte sua, non ha celato la frustrazione e si è diretto immediatamente negli spogliatoi, scagliando una bottiglietta dentro il tunnel. Tuttavia, la sensazione è che quella rabbia sia arrivata troppo tardi.

Bologna-Roma: Dall’Ara deluso dalla prestazione dei felsinei

La rabbia infatti, è utile solo quando si trasforma in benzina. La ferocia negli occhi di Italiano avrebbe dovuto pervadere anche i rossoblù che, al contrario, hanno calcato il campo del Dall’Ara spenti e senza un briciolo di grinta.

Ed è forse proprio la mancanza di atteggiamento battagliero che ha ferito i circa 29000 tifosi bolognesi presenti sugli spalti. Perché l’avversario non era imbattibile e il Bologna lo ha dimostrato neanche un mese eliminandolo dagli ottavi di Europa League, sul terreno complicato dell’Olimpico.

Bologna-Roma: Orsolini finalmente in ripresa

Ma nel buio pomeriggio di ieri, una tenue luce c’è stata e si chiama Riccardo Orsolini. Contro la Roma, il numero 7 è stato l’ultimo ad arrendersi ed ha sfiorato il gol con un clamoroso tiro sull’incrocio dei pali. Conclusione che fa arrivare a sette il numero totale di legni colpiti dall’esterno in questa stagione.

Dopo il periodo buio, Orsolini è quindi finalmente in ripresa. La svolta è arrivata nella gara contro il Lecce, quando Bernardeschi gli ha confezionato l’assist perfetto che lo ha fatto tornare al gol dopo un lunghissimo digiuno. Un assist, sinonimo di “fiducia”, che per Orsolini ha voluto dire tantissimo.

Il numero 7 deve trasportare il Bologna in questo finale di stagione

Ora che Bernardeschi è infortunato e potrebbe aver già concluso la sua stagione, Orsolini rimane l’unico contendente “naturale” per la fascia destra. Il numero 7 vuole ripagare della fiducia data ed è consapevole che, ora più che mai, le sue qualità da veterano sono essenziali anche per motivare il gruppo.

Nel frattempo, Orsolini riflette sul suo futuro. Il Bologna non vuole perdere la sua bandiera e avrebbe proposto al numero 7 un contratto fino al 2029. Per quanto riguarda lo stipendio, il compenso stagionale del giocatore tocca già il tetto massimo definito dalla società, ragion per cui il club lo adeguerà con premi, incentivi e bonus. Il club ha fatto la sua offerta, ora la decisione spetta al “figlio di Bologna”.

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