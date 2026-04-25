Bologna FC
LIVE – Bologna-Roma 0-1: Malen porta in vantaggio gli ospiti dopo 6′
Questo pomeriggio alle 18 il Bologna ospita al Dall’Ara la Roma nella sfida valida per il trentaquattresimo turno di campionato
Trentamila persone sono attese allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna in questo sabato 25 aprile: alle 18, infatti, i rossoblù padroni di casa affronteranno la Roma nel match valido per il trentaquattresimo turno di campionato. A cinque giornate dalla fine della stagione, gli uomini di Vincenzo Italiano mirano a confermare l’ottavo posto in classifica. La squadra di Gian Paolo Gasperini, sesta con 58 punti, punterà invece ad accedere a una competizione europea. Seguite con noi la cronaca live della partita, che all’andata era terminata 1 a 0 per i giallorossi.
La cronaca LIVE di Bologna-Roma
6′ – VANTAGGIO ROMA: 0-1! Dopo appena 6 minuti gli avversari sbloccano il risultato con il solito Malen: l’olandese recupera un pallone a centrocampo, uno-due con El Aynaoui che in seguito gli serve l’assist per battere Ravaglia con un tiro rasoterra sul secondo palo.
4′ – Prima incursione della Roma nell’area rossoblù: Ravaglia blocca con sicurezza un tiro partito dalla bandierina.
1′ – In perfetto orario ha inizio il match del 25 aprile. Padroni di casa con la classica divisa rossoblù, ospiti in maglia bianca.
Le formazioni ufficiali e il tabellino
Marcatori: 6′ Malen (R).
Bologna (3-4-3): Ravaglia; Heggem, Helland, Lucumí; Joao Mario, Freuler, Ferguson, Miranda; Orsolini, Rowe, Castro. All. Italiano.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini.
Arbitro: Marco Di Bello, sezione di Brindisi.
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