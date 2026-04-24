Bologna-Roma, ecco i convocati di mister Italiano

Giornata di rifinitura per il Bologna che oggi ha svolto l’ultima seduta di allenamento a Casteldebole in vista della sfida contro la Roma. Appuntamento domani alle 18 al Dall’Ara per provare a iniziare questo scorcio finale di stagione da 5 partite nel migliore dei modi.

Mister Vincenzo Italiano in occasione della gara della 34^ giornata di Serie A ha chiamato ventiquattro giocatori. A disposizione del tecnico di Karlsruhe ci saranno i soliti tre portieri, nove tra difensori e terzini, cinque centrocampisti e sette tra esterni offensivi e punte. Restano fuori invece i quattro infortunati Skorupski, Casale, Bernardeschi e Dallinga.

L’elenco dei convocati per Bologna-Roma

La lista dei giocatori a disposizione di mister Italiano per la quarta gara stagionale tra Bologna e Roma è la seguente.

PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.

DIFENSORI: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

CENTROCAMPISTI: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

ATTACCANTI: Cambiaghi, Castaldo, Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Il rientro

Rispetto alla sfida esterna contro la Juventus, il Bologna ritrova un’alternativa in avanti. A disposizione per la gara contro i capitolini infatti si rivedrà Benjamin Dominguez, che comunque ha fatto solo qualche seduta in gruppo e dunque seguirà probabilmente l’intera sfida in panchina.

Restano ovviamente fuori i lungodegenti Skorupski e Bernardeschi, con l’italiano che ha presumibilmente finito la sua annata sportiva 25/26. Mentre, il portiere polacco ne avrà ancora almeno per una settimana piena se non di più.

Più vicini al rientro, ma non ancora pronti, né Dallinga né Casale. Il primo alle prese con una tendinite, il secondo con una distorsione alla caviglia, potrebbero essere la prossima settimana contro il Cagliari.

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