Se una sfida tra due squadre durante un’annata fosse uno spettacolo teatrale, Bologna e Roma sarebbero all’atto numero quattro. I rossoblù e i giallorossi si sfidano per quarta volta in stagione, la seconda in campo a poco più di un mese dal doppio confronto europeo che tra andata e ritorno premiò Italiano e i suoi.

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Roma.

Bologna-Roma: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 34^ giornata;

Serie A, 34^ giornata; Partita: Bologna-Roma;

Bologna-Roma; Data: sabato 25 aprile 2026;

sabato 25 aprile 2026; Orario: 18:00;

18:00; Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna; Canale TV: Zona DAZN 214 su Sky;

Zona DAZN 214 su Sky; Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Sohm, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A che punto siamo?

Con cinque giornate al termine, Bologna e Roma hanno sostanzialmente definito i rispettivi obiettivi. I rossoblù hanno nel mirino il mantenimento dell’attuale ottavo posto. La Roma, attualmente sesta a pari punti con il Como quinto, spera ancora di poter agguantare miracolosamente la Champions League.

La squadra di Vincenzo Italiano, domenica scorsa, ha ceduto sul campo di una Juventus in grande condizione fisica e atletica. Il tecnico siciliano però vuole ottenere come minimo l’ottavo posto che dovrebbe garantire al club felsineo l’accesso diretto agli ottavi di Coppa Italia salvo sfortunate combinazioni.

Dall’altra parte la Roma, dopo aver sfiorato il +7 nello scontro diretto contro la Juventus, è crollata ora a -5 dalla zona Champions insieme al Como. Restano alcune flebili speranze per i capitolini che vorranno vincere al Dall’Ara per provare ancora a raggiungere l’obiettivo stagionale. Ma è ormai complicatissimo.

Anche perché nelle ultime settimane, dopo l’addio all’Europa e il crollo in Serie A, l’ambiente in società si è scaldato. Ranieri ha scaricato Gasperini dopo le lamentele del tecnico di Grugliasco nei confronti del mercato giallorosso e ora si attende la fine dell’annata per capire chi tra i due rimarrà a Trigoria.

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