Il Bologna sceglie il silenzio: no alle speculazioni sul futuro di Italiano

Il Bologna sceglie il silenzio. Dopo le polemiche che hanno travolto Vincenzo Italiano, causa alcune frasi pronunciate nel post partita contro la Juventus, la società ha deciso di annullare la conferenza stampa della vigilia in vista della gara casalinga contro la Roma. Una scelta presa per l’appunto dalla dirigenza, ma accettata di buon grado anche dal mister per evitare che l’incontro con i giornalisti diventasse a tema quasi unico.

Tra le domande sul perché di alcune frasi pronunciate e sulla permanenza o meno del tecnico a Bologna, il club ha preferito il silenzio per non trasformare Italiano nel capro espiatorio di tutti i problemi.

Bologna-Roma, niente conferenza per Italiano: il motivo

Niente conferenza stampa per evitare speculazioni sul futuro, così scrive Marcello Giordano su Il Resto del Carlino. L’obiettivo è quello di concentrare l’attenzione dell’ambiente sulla partita, non su un contratto da circa 3 milioni a stagione in scadenza nel 2027. Tema che verrà comunque trattato nella conferenza post partita, dove non mancheranno le domande sull’interesse che ha generato il lavoro di Italiano a Bologna.

Napoli e Milan tengono in considerazione il tecnico rossoblù per il post Conte e Allegri. Ma all’orizzonte si è aperta anche la partita del futuro ct azzurro, che potrebbe ulteriormente cambiare le carte in tavola e animare il valzer delle panchine italiane.

Il progetto del Bologna: ancora un cambio allenatore?

La sensazione è che la società e il tecnico si incontreranno per fare il punto e capire se ci siano le condizioni per proseguire assieme il cammino. Il Bologna vorrebbe andare avanti con Italiano: c’è soddisfazione per il biennio, per la Coppa Italia conquistata e per il percorso in Europa League. Ora tocca a Italiano, che con gli scenari italiani in continuo cambiamento dovrà fare parecchie valutazioni prima di decidere se rimanere il rossoblù. Come tutti gli allenatori d’altronde.

Non dimentichiamoci di come Sinisa Mihajlovic a fine stagione dichiarava ogni volta che si sarebbe guardato attorno e parlato con la società, per poi puntualmente rimanere a Bologna. Diversa l’esperienza di Thiago Motta, che salutò dopo solo un anno senza troppo stupore. Legittimo come anche Italiano voglia guardarsi attorno prima di fare annunci o promesse che non può mantenere, ma lato società significa prendere in considerazione l’opzione di ricominciare da capo.

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