Calciomercato Bologna, Esposito rompe con il Cagliari: i rossoblù osservano e valutano l’occasione

Il caso Sebastiano Esposito potrebbe trasformarsi in una delle occasioni di mercato più interessanti delle prossime settimane. L’attaccante del Cagliari ha infatti lasciato senza autorizzazione il ritiro della squadra in Val Camonica, saltando l’allenamento odierno e l’amichevole precampionato contro l’Union Berlino.

Una rottura che sembra destinata a mettere la parola fine alla sua esperienza in Sardegna e che potrebbe riaccendere l’interesse di diversi club, tra cui il Bologna.

Il caso Esposito scuote il Cagliari

Come riportato da Stefano Utzeri su Cagliari Today, la giornata si è aperta con l’assenza del centravanti all’ultima seduta di allenamento prima della partenza per la Germania. Poche ore dopo è arrivata la conferma del club rossoblù attraverso un comunicato ufficiale: Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione, senza fornire spiegazioni alla società.

Una presa di posizione netta da parte del Cagliari, che ha annunciato come il giocatore non prenderà parte all’amichevole contro l’Union Berlino e che si riserva di adottare i provvedimenti del caso. Una vicenda che arriva dopo settimane di tensione legate alla richiesta del calciatore di ottenere un rinnovo contrattuale con adeguamento dell’ingaggio oppure di essere ceduto.

Il Bologna resta alla finestra

La situazione potrebbe ora aprire scenari interessanti anche sul mercato. Il Bologna, infatti, segue da tempo il profilo di Sebastiano Esposito, ritenuto un attaccante con caratteristiche gradite alla dirigenza rossoblù.

L’interesse potrebbe diventare ancora più concreto qualora il reparto offensivo dovesse subire ulteriori cambiamenti. Con la partenza di Santiago Castro e l’eventuale addio anche di Thijs Dallinga, il club emiliano avrebbe la necessità di inserire un nuovo centravanti e l’attaccante del Cagliari rappresenterebbe un’opportunità da monitorare con attenzione.

Mercato in evoluzione

Al momento non risultano trattative avviate tra le società, ma la frattura ormai evidente tra Esposito e il Cagliari potrebbe accelerare i tempi. Il Bologna osserva gli sviluppi, consapevole che una situazione di questo tipo potrebbe incidere anche sulle richieste economiche del club sardo.

Le prossime ore saranno decisive per capire se la vicenda porterà realmente alla separazione tra il giocatore e il Cagliari. In quel caso, il nome di Sebastiano Esposito potrebbe tornare con forza tra i possibili obiettivi del Bologna per rinforzare il reparto offensivo.

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