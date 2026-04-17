Il Bologna senza Lucumì subisce troppi gol. I dati

Ieri un’altra dimostrazione: John Lucumì è fondamentale per il Bologna. Contro l’Aston Villa i Rossoblù hanno incassato 4 gol, il difensore colombiano non era in campo. L’ultima partita giocata senza di lui non era andata poi molto meglio: il numero di gol subiti era stato altrettanto preoccupante. Insomma, i dati mostrano come Lucumì sia la chiave di volta della difesa del Bologna.

Bologna, 7 gol in due partite senza Lucumì

Con John Lucumì assente per squalifica, il Bologna ieri ha subito 4 gol dall’Aston Villa e l’eliminazione dall’Europa League. Certo, i 4 gol del ritorno si sono sommati ai 3 incassati all’andata al Dall’Ara. Partita, quella, che il difensore colombiano ha giocato dall’inizio alla fine prendendo il giallo che ha sancito la squalifica. Ma di queste 3 reti, 2 sono state il risultato di errori dei singoli di cui gli avversari hanno saputo approfittare.

L’ultima partita del Bologna senza Lucumì risale al 3 febbraio. Il colombiano non è tra i convocati di Italiano, ancora non si è ripreso totalmente dall’infortunio che lo tiene fermo da circa un mese. Al Dall’Ara arriva il Milan e ne segna 3. Dalla gara successiva di campionato Lucumì torna in campo e fino ad ora in 9 partite di Serie A il Bologna conta 7 gol al passivo e 4 clean sheet. Nel precedente periodo di assenza del colombiano per infortunio i Rossoblù avevano incassato in totale 11 reti in 5 partite non riuscendo mai a mantenere la porta inviolata.

La difesa rossoblù senza Lucumì

Contro l’Aston Villa, in mancanza del “muro” John Lucumì, Italiano ha schierato la coppia difensiva Casale-Vitik. In quella partita di febbraio contro il Milan in campo sempre Casale affiancato però da Heggem (subentrato anche ieri negli ultimi 10 minuti). Ma, come mostrano i dati analizzati sopra, senza Lucumì è un’altra difesa, è un altro Bologna. Il difensore colombiano è in scadenza di contratto (2027) e sembra che arriverà ai saluti con il Bologna in estate. La palla passa allora alla società che si sta già muovendo in cerca di sostituti.

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