Calciomercato Bologna, Sondaggio per Diogo Leite in vista dell’addio di Lucumi

In seguito al giallo ricevuto giovedì contro l’Aston Villa, Jhon Lucumi non sarà presente al ritorno al Villa Park in quanto squalificato, ma non è finita qui, perché i tifosi rossoblù potrebbero non vederlo in azione anche domenica contro il Lecce.

Il colombiano è infatti diffidato e, per tutelare il difensore in vista della successiva gara di campionato contro la Juventus, Italiano potrebbe sceglierne due tra Heggem, Vitik e Casale. Prime prove, dunque, di un futuro senza Jhon Lucumi il cui addio a Bologna è atteso durante il calciomercato estivo.

Jhon Lucumi: un rinnovo che non arriverà

Il contratto di Lucumi è in scadenza a giugno 2027 e a Casteldebole sono ben consapevoli che il colombiano non rinnoverà. Il difensore, solo pochi giorni fa, ha fatto sapere che ha Bologna è felice e che se andrà via non sarà “tanto per cambiare”. Ma come sappiamo, il colombiano ha più volte espresso il desiderio di cambiare aria soprattutto durante il calciomercato estivo scorso e, questa volta, la dirigenza rossoblù è costretta ad accontentarlo.

Lucumi ha offerte dalla Premier, dalla Turchia ed è un osservato speciale del Barcellona. Il piano del Bologna è quello di fare valutazioni sul cartellino in seguito al Mondiale, sperando che il valore del difensore salga ulteriormente.

Calciomercato Bologna: i rossoblù tornano sulle tracce di Diogo Leite

Nel frattempo, la dirigenza rossoblù inizia a guardarsi intorno per il sostituto di Jhon Lucumi, al fine di non arrivare scoperti durante il calciomercato estivo.

Un nome su tutti ritorna sul tavolo ed è quello di Diogo Leite in scadenza con l’Union Berlino. Secondo quanto riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino infatti, il Bologna avrebbe nuovamente fatto un sondaggio per lui. Tuttavia, sulle tracce del difensore ci sono anche Lazio e Milan, con i biancocelesti ad un passo dall’accordo già nel calciomercato di gennaio.

Bologna, anche Miranda possibile target di calciomercato

In scadenza a giugno 2027 c’è anche Juan Miranda, che ancora non ha rinnovato il contratto in rossoblù. Il terzino spagnolo, secondo quanto ha fatto sapere il suo agente, ha interessamenti da Spagna e Inghilterra e potrebbe essere anche lui target di mercato.

Anche qui, il Bologna sembra essersi messo avanti e ha fatto un sondaggio per il terzino mancino El Karouani (25 anni) in scadenza con l’Utrecht, club con cui ha collezionato 3 reti e 16 assist. Il difensore marocchino è però seguito da molti pretendenti come Ajax, Leverkusen, Marsiglia, Roma, Besiktas e la sensazione è che possa, ovviamente, preferire club che disputeranno competizioni europee.

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