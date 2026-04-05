Bologna, la svolta di João Mario: da oggetto misterioso alla Juve a certezza rossoblù

Il Bologna torna dallo Zini di Cremona con una bella vittoria contro la Cremonese. I rossoblù hanno vinto 1-2 con i gol di João Mario e Rowe. Due importanti conferme dei giocatori bolognesi nella migliore forma in questi ultimi mesi dell’annata.

Il portoghese in particolare non è più una sorpresa. L’esterno lusitano, arrivato sotto le Due Torri a gennaio, in pochissimo tempo è diventato una certezza della formazione di Vincenzo Italiano. Destra o sinistra, per l’ex Porto e Juventus non fa differenza: lui è sempre stato affidabile. João ha quasi sempre risposto con qualità e concentrazione, portando a casa qualche “bonus” come il gran gol di oggi.

Lo scetticismo iniziale

L’arrivo a gennaio di João Mario dalla Juventus non aveva convinto fino in fondo tutti i tifosi del Bologna. Lo scambio con Emil Holm sembrava evidentemente pendere a favore della Vecchia Signora.

I rossoblù cedevano un giocatore da 4 assist in poco meno di mezza stagione. In cambio ricevevano un giocatore con poche presenze, perlopiù poco convincenti. Tuttavia, c’era comunque fiducia che la sua esperienza internazionale col Porto potesse aiutarlo a riemergere.

João Mario, da oggetto misterioso a certezza

E così è stato. In sei mesi alla Juventus, l’esterno lusitano ha collezionato 13 presenze per un totale di appena 375 minuti (conditi comunque da un assist). A Bologna, invece, complice anche qualche infortunio di troppo a destra o a sinistra ha trovato spesso e volentieri spazio.

In poco più di due mesi João Mario al Bologna è divetato una certezza. Finora ha totalizzato 9 presenze, per un totale di 750 minuti, il doppio di quanti ne avesse giocato in bianconero. A questo va aggiunto che ha segnato anche due reti. Una oggi e una contro il Brann in Europa League, gol che ha firmato la vittoria rossoblù. Insomma, numeri e prestazioni convincenti che stanno portando il club felsineo anche a riflessioni sul futuro.

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