Bologna vs Brann 1 a 0 – Bernardeschi: «Dico Friburgo, perchè siamo italiani»

Sorride Federico, ai microfoni di Sky, dove si rivisto il vero Bernardeschi, campione in campo e fuori. La vittoria, per quanto di misura, sui norvegesi del Brann, passa anche dai suoi piedi. Ma ogni volta che si presenta ai microfoni, dispensa momenti di saggezza e di vero coinvolgimento nel gruppo, parlando di “uomini veri”. Queste le sue parole.

Allora senza paura: Roma o Friburgo?

«Io dico Friburgo ma per il semplice fatto che siamo italiani. Perchè ci farebbe piacere che tutte le squadre italiane possano continuare il loro cammino europeo. Siamo sinceri».

Bernardeschi vince il premio di migliore in campo, viene sempre a parlare, si è ripreso bene dopo l’infortunio e si è ripreso il Bologna. Quello di stasera è un gran bel risultato, andare avanti in Europa è un grandissimo traguardo…

«E’ un grandissimo traguardo secondo me, non facile, non scontato, questo va detto, comunque un grandissimo cammino europeo, con delle difficoltà. Se gestivamo meglio due o tre partite nel girone (di qualificazione), potevamo passare direttamente. Però siamo dovuti passare da qua, non è mai facile andare avanti in Europa, ci sono squadre attrezzate, ci sono squadre fisiche che giocano ad altissima intensità. E tutto questo lo abbiamo visto nei primi venti minuti. Per cui siamo molto fieri di aver passato il turno».

Ci racconti come avete superato il momento difficile all’interno dello spogliatoio? Cosa Vi siete detti, perchè nelle ultime partite si è visto uno spirito differente?

«Io credo che quando passi dei momenti difficili, devi un pò tornare indietro. Devi ripartire da quelle che sono le basi e per me le basi sono il lavoro, il sacrificio e l’uniltà. Iniziare a ricompattare il gruppo: perchè quando non vinci tante partite, soprattutto in casa, può venire a mancare un pochino di autoconsapevolezza. Però una cosa che dico da sempre è che questo gruppo ha dei valori importanti. Fin dal primo giorno li ho visti, ho visto un gruppo di professionisti, di persone perbene, uomini, quindi ci sta incontrare momenti di difficoltà durante la stagione. Adesso stiamo uscendo dal momento di difficoltà, siamo alla quarta vittoria consecutiva, la seconda in casa. Piano piano stiamo uscendo dal momento buio».

