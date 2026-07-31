Bologna Women, quattro preziosi rinnovi per l’obiettivo promozione

Sta per iniziare una nuova stagione per il Bologna Women e mister Jacopo Leandri e le rossoblù hanno un obiettivo chiarissimo in mente: la promozione in Serie A.

Per raggiungere il traguardo, il club felsineo ha deciso di rivoluzionare la squadra, dicendo addio a ben 16 giocatrici e confermando coloro che hanno convinto la società con ottime prestazioni e grande motivazione.

Come riportato quest’oggi da Davide Centonze su Più Stadio, nella giornata di ieri infatti, il Bologna ha ufficializzato il prolungamento di contratto di quattro giocatrici.

Le quattro conferme: Lähteenmäki, Fusar Poli, Tucceri Cimini e Tardini

A rinnovare fino al 30 giugno 2028 sono state Frida Lähteenmäki e Giulia Fusar Poli. La prima, finlandese classe 1997, è arrivata a Bologna la scorsa estate e si è confermata partita dopo partita come uno dei pilastri della difesa felsinea. Colonna portante del centrocampo è stata invece Fusar Poli che ha terminato la scorsa stagione con un totale di 28 presenze e 6 gol.

Prolungamento fino al 2027 invece per Linda Tucceri Cimini, punto di riferimento da 36 presenze, 2 reti e ben 15 assist, e Sara Tardini. Quest’ultima, alla sua terza stagione in rossoblù sta proseguendo il percorso di recupero dopo la rottura del legamento crociato interiore.

Il Bologna Women punta sulle giovani

Spazio anche al futuro in casa rossoblù. Il Bologna Women ha infatti ufficializzato il primo contratto da professioniste per Giorgia Andreini, Matilde Ciamponi e Francesca Tarozzi, tutte legate al club fino al 30 giugno 2027. Le attaccanti Anderlini e Ciamponi avevano già esordito in Prima squadra nelle ultime giornate della scorsa stagione, mentre la classe 2007 Tarozzi compie il salto definitivo dalla Primavera.

Nel frattempo, il club ha deciso di aggregare alla Prima squadra anche Elisa Barioni e Valentina Riccio per le prime due settimane del ritiro estivo. Entrambe hanno già avuto modo di mettersi in mostra in Serie B Femminile nella passata stagione, con Riccio che può già vantare tre presenze in campionato, confermando così il percorso di crescita intrapreso all’interno del settore giovanile rossoblù.

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