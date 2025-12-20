Calciomercato, la Fiorentina prova il colpaccio in dirigenza: mega offerta a Paratici

La Fiorentina vede lo spettro della Serie B sempre più da vicino. La squadra viola, durante questa settimana dopo il durissimo ko contro l’Hellas Verona, ha perso anche in Conference League contro gli svizzeri del Losanna.

Una sconfitta che ha riaperto le voci su Vanoli, già sulla graticola e dubbioso sul futuro, e che soprattutto ha alimentato la preoccupazione nella dirigenza gigliata. I viola rischiano di finire in B con un monte ingaggi e una rosa da Europa. E allora Rocco Commisso, visto che la situazione lo impone, prova il colpo da novanta per rimediare ad una situazione drammatica.

Fiorentina e il colpo da novanta

L’idea del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, infatti, sarebbe quella di dare una svolta immediata. Innanzitutto per cambiare rotta oggi e poi per rimediare in futuro per l’eventuale campionato di Serie B o Serie A che sia. Serve, dunque, un colpo da novanta.

E nel mirino di Commisso sarebbe finito, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici. Il dirigente piacentino, che ha terminato in estate la squalifica legata al caso “plusvalenze fittizie”, ha ripreso il suo lavoro da direttore sportivo del Tottenham Hotspur. Ma il suo obiettivo è quello di tornare in sella in Italia, dove ha vinto 9 scudetti prima da direttore sportivo e poi capo dell’area sportiva della Juve.

La mega offerta di Commisso

Il presidente americano della Fiorentina avrebbe quindi deciso di puntare sull’ex dirigente di Juventus e Sampdoria per far ripartire la sua società. L’offerta è quella di un posto come capo dell’area sportiva, con ampio margine di manovra e soprattutto un contratto di cinque anni.

Un accordo lungo per ricostruire dalla base la Viola. L’offerta è già stata proposta al dirigente e, secondo Luca Bianchin della Gazzetta, la trattativa sarebbe in fase avanzata.

Vale la pena ricordare che già in estate il Milan aveva provato a riportare Paratici in Italia, ma la libertà di manovra richiesta dal dirigente aveva frenato le trattative.

