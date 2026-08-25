Calciomercato Bologna, Acerbi opzione low cost: c’è anche il Sassuolo

La ricerca del nuovo difensore centrale mancino del Bologna sul calciomercato comincia a diventare complessa e, tra le opzioni, prende corpo Francesco Acerbi. L’ex Inter, attualmente svincolato, nonostante l’età vuole giocarsi le ultime carte della sua carriera da professionista e cerca una squadra.

Il giocatore classe 1988 si è proposto a diverse formazioni, tra cui anche qualche club in Arabia Saudita. Il 38enne si sta tenendo in forma in attesa della proposta giusta per il suo prossimo futuro. Nei giorni scorsi, il difensore sarebbe stato offerto a Sassuolo e Bologna. I rossoblù inizialmente sono stati freddi rispetto al giocatore. Ma ora le cose potrebbero cambiare.

Bologna e Sassuolo su Acerbi

Il Bologna starebbe seriamente valutando l’ingaggio di Acerbi in questo finale della sessione di calciomercato estiva. Dopo le difficoltà emerse per Nathan Gassama e i problemi per arrivare ad altri profili all’altezza della Serie A, nonché alle giuste condizioni dell’acquisto.

La società sta ora valutando la sua “candidatura”, oltre a quella di Prpic e altri. Acerbi, non solo, sarebbe il profilo con le caratteristiche tecniche giusto ma avrebbe anche quella importante dose di esperienza che sarebbe un aiuto molto importante soprattutto in questi primi mesi del tecnico italo-tedesco nel nostro campionato.

Neroverdi in vantaggio

Il club neroverde, in questo momento, sarebbe in vantaggio sul club felsineo. Per Acerbi quello al Sassuolo sarebbe un ritorno e la società di proprietà della Mapei sta lavorando sull’arrivo dell’ex centrale della Lazio e per questo è avanti nei dialoghi.

Un inserimento del Bologna potrebbe cambiare le carte in tavola, ma a Casteldebole le valutazioni sul classe ‘88 sono ancora in corso. Il suo arrivo a parametro zero, seppur vantaggioso dal punto di vista economico, non è sicuro che possa essere la soluzione giusta anche perché, tra le considerazioni che ci sono da fare, la situazione fisica del giocatore è da approfondire in maniera molto attenta.

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