Calciomercato Bologna, tra Gassama e Cabal ecco la terza opzione

Il Bologna sta continuando a valutare con grande attenzione la prossima mossa di calciomercato che dovrebbe completare la sua difesa. Il club è impegnato nella scelta di un difensore che possa essere un adeguato rimpiazzo di Jhon Lucumí se non da subito, almeno potenzialmente.

Il club ha valutato diverse opzioni sul tavolo e da ieri ha ridotto le possibilità sostanzialmente a due nomi. Come per Cabal, infatti, il Bologna sta procedendo nelle trattative per Gassama del Baltika Kaliningrad. C’è la possibilità di fare un colpo low cost con il centrale che gioca in Russia e i rossoblù stanno lavorando speditamente. Nel frattempo, valutano anche altre scelte magari più esperte e meno costose.

L’ex Inter

Secondo quanto riportato da Dario Cervellati su Stadio, tra i giocatori proposti al Bologna c’è anche l’ex Inter Francesco Acerbi, che sta cercando squadra dall’inizio di questa sessione di calciomercato. L’ex difensore anche della Nazionale è svincolato dopo l’ultima annata coi meneghini e non ha ancora trovato un club disposto a prenderlo a quasi 39 anni.

I rossoblù stanno valutando le sue condizioni fisiche, comunque abbastanza ottimali visti i quasi 2000 minuti giocati nell’ultima annata. Ma soprattutto guardano con attenzione all’incastro tecnico-tattico. Se è vero che l’italiano è un mancino purissimo, è anche vero che non si adatta particolarmente allo stile di mister Tedesco. I rossoblù giocano a quattro con una linea alta, mentre il classe 1988 da tempo è un grande interprete del ruolo di centrale della difesa a tre.

Le condizioni fisiche di Cabal

Juan Cabal, da questo punto di vista, resterebbe il preferito del Bologna in questa sessione di calciomercato. Tuttavia, per lui preoccupano le condizioni fisiche. Ed è forse lì che la trattativa è rallentata, favorendo l’avanzamento di quella di Gassama.

Il bianconero nella stagione appena conclusa si è completamente ripreso dalla lesione al legamento crociato del ginocchio. Tuttavia, è poi incorso in un altro problema muscolare importante. Il Bologna vuole capire le condizioni prima di andare avanti nella trattativa.

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