Calciomercato Bologna – Si apre a Cabal? Ecco come potrebbe andare l’operazione per Lucumì

Il calciomercato del Bologna è in continua evoluzione, anche per quanto riguarda le idee. E, probabilmente, tante di queste portano all’operazione che permetterà a Jhon Lucumì di lasciare le Due Torri per trasferirsi sotto la Mole Antonelliana, alla corte della Juventus. Tutto porta a trovare una quadra che accontenti tutte le parti in causa: i Rossoblù potrebbero aprire alla soluzione Juan Cabal, ma come sarebbe impostata l’operazione?

Calciomercato Bologna – Rossoblù aprono all’opzione Cabal?

Le voci si fanno sempre più intense, e in questo caso è quella di Nicolò Schira l’ultima del coro che scopre ulteriori riflessioni per l’ultima operazione del calciomercato del Bologna. Tutto sarebbe collegato al nome principale in uscita dei Rossoblù, e cioè Jhon Lucumì. La volontà del colombiano, come ormai noto, è quella di lasciare Bologna per trasferirsi alla Juventus, in cima alla sua lista delle preferenze.

#Bologna have shown interest in Juan #Cabal and have opened the door to #Juventus to include the colombian defender in the negotiations for Jhon #Lucumì, who has already reached an agreement in principle (until 2031 with a salary of €2,5M/year) to join #Juve. #transfers https://t.co/wvnixtJfVe — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2026

Ora, visto anche l’ostracismo dello stesso difensore ad altre opzioni, i Rossoblù hanno forse incominciato a valutare quali possano essere le alternative al solo pagamento in denaro del giocatore. Una di queste, come riportato dallo stesso Schira, è quella che porta a Juan Cabal, e per la prima volta i Rossoblù stanno pensando seriamente al difensore ex-Hellas Verona.

Come verrebbero impostate le operazioni? L’ipotesi

Non c’è nulla di concreto, perlomeno al di fuori delle conversazioni tra le due dirigenze: solo loro sanno quali potrebbero essere i paletti di queste due operazioni. Che, quasi sicuramente, sarebbero separate nel concreto, ma non nelle idee: proprio come quelle che hanno portato Castro alla Roma e Dovbyk in Rossoblù.

L’ipotesi, che rimate tale fino a conferme che potrebbero trapelare dalle due società, potrebbe essere quella di una valutazione totale di Lucumì pari a circa 22/23 milioni di euro, il quale passerebbe a titolo definitivo alla Juventus. Per Juan Cabal, invece, potrebbe profilarsi un prestito con diritto od obbligo di riscatto intorno agli 8-10 milioni di euro. Un’alternativa che lascerebbe totale decisione ai Rossoblù in vista del futuro, ma che consegnerebbe a Tedesco un giovane difensore già testato in Serie A, ed anche ad alti livelli, che potrebbe agire da centrale ma anche da terzino sinistro o da braccetto: questo potrebbe aprire anche ad alternative di modulo finora poco esplorate, ma sicuramente interessanti.

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