Ormai si sa, il lavoro dei rossoblu con le promesse è qualcosa di invidiabile. Così, nonostante il ritmo frenetico del calciomercato, il Bologna si è assicurato Flavio Juncaj per il proprio settore giovanile. Il ragazzo proviene dalla sua Slovenia e dall’NK Domzale, dove ha vestito dapprima la divisa della squadra under 19 per poi giocare dieci gare con i “grandi”. Di certo la Prva Liga in cui ha giocato è un campionato diverso e servirà tempo per comprendere i meccanismi del nostro calcio, ma intanto Sartori e il suo team, che hanno intravisto in lui le caratteristiche necessarie per essere un gioiello nel futuro, lo hanno prelevato a titolo definitivo, come riporta Leo Bosello sul proprio profilo X.

Calciomercato Bologna – Arriva Juncaj

Attaccante moderno, lo sloveno classe 2007 arriva per arricchire a Casteldebole un bagaglio già interessante. Nei radar delle selezioni under del proprio paese, Juncaj ha giocato quattro gare con l’U17 e una, a settembre, con l’U19, oltre a una decina di incontri con l’NK Domzale. Purtroppo, durante la stagione corrente i gialloblu, che di certo non sono una delle superpotenze nazionali, si trovano all’ultimo posto della classifica. E allora ecco la chance giusta per assaggiare il calcio vero, in un settore giovanile importante come quello del Bologna: Flavio non si è fatto scappare l’occasione ed ha prontamente portato il suo talento al servizio di mister Morrone.

Un settore in crescita

Il Domzale potrebbe non dirvi nulla, eppure, negli ultimi anni, il settore giovanile del club ha plasmato un talento che oggi calca i prati più prestigiosi del mondo. Benjamin Sesko, nato a Radece, ha infatti militato, seppur per brevissimo tempo, tra le file dei gialloblu, senza mai raggiungere la prima squadra. A quindici anni, poi, il trasferimento al Krsko lo ha definitivamente svezzato. Ma questo indizio è importante: gli sloveni hanno occhio per le punte e sanno come prepararle al salto verso il grande calcio.

