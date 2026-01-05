Sadiku colpisce all’ultimo: la Primavera non perde più

Ottenere sei risultati utili consecutivi non è una cosa da poco neppure per una big del calcio internazionale. Eppure, ecco il Bologna Primavera che si è unito a questo speciale club, e lo ha fatto nel modo più stoico possibile. In una trasferta complicata, in casa dell’Hellas Verona nono, i ragazzi di Morrone hanno messo il cuore fino al triplice fischio dopo aver subito un ribaltone nel giro di pochi minuti.

Così, all’ultimo respiro, è arrivato il gol del 2-2 di Sadiku, che permette ai rossoblu di tenersi ad una distanza accettabile dai playoff.

Un primo tempo divertente

In avvio di gara i felsinei si fanno subito notare: poco più di venti giri di lancette bastano ai ragazzi di Morrone per passare in vantaggio. Appoggio sublime di Lai, conclusione famelica di Toroc e 1-0. Ma al Bologna non basta: al 42’ è Lo Monaco a tentare la via del gol, con Tommasi sulla riga di porta costretto a replicare con grande cinismo. Proprio nel momento in cui gli ospiti stavano dominando per il campo, però, ecco la beffa. Nel recupero, Pavanati regala il pareggio ai veneti, pareggio che, nella prima metà della ripresa, viene bissato da Yildiz. Che non sarà Kenan, ma ha alle spalle un’esperienza nella grande scuola del Bayern Monaco.

Nel nome di Sadiku

Per reagire alla batosta, i rossoblu operano un paio di cambi: al 77’ entra, tra i tanti, lo svedese Sadiku, ancora a secco nella stagione corrente. D’altronde, la grinta e la brama fanno miracoli. E così, durante il quinto minuto di recupero, lo scandinavo regala il 2-2 finale. Reduci dai playout della passata stagione, i felsinei ora sono a quota 28 punti, in piena lotta per raggiungere la zona playoff. Domenica prossima contro il Monza sarà importante fare punti: i lombardi non vincono da sei incontri e, se si vuole restare in scia, il ritmo da tenere è altissimo.

Fonte: il Resto del Carlino, Gianluca Sepe

