Calciomercato Bologna – Assalto a Ruben Vargas, ma il Siviglia dice no

Le dinamiche degli ultimi giorni di calciomercato del Bologna stanno infiammando la sessione estiva, costringendo la dirigenza ad accelerare le proprie manovre sul fronte entrate e uscite. Al centro dei riflettori c’è il futuro di Jonathan Rowe, finito al centro di un vero e proprio rilancio dell’Atalanta e dell’interesse per Vargas del Siviglia.

La tentazione Atalanta per Rowe

Il club bergamasco ha infatti alzato la posta proponendo un’offerta da 35 milioni di euro più bonus, arrivando a toccare una cifra complessiva vicina ai 40 milioni di euro.

Nonostante le dichiarazioni di Tedesco e Di Vaio, che avevano ribadito l’assoluta centralità dell’esterno inglese nel progetto tecnico felsineo, una cifra di tale portata obbliga la dirigenza a valutare ogni scenario. La possibilità di realizzare una plusvalenza record spinge il club a non farsi trovare impreparato in caso di un addio in extremis.

Offerta rifiutata per Vargas

Per questa ragione, la dirigenza si è vista costretta a guardarsi intorno per individuare un profilo all’altezza capace di non far rimpiangere l’eventuale partenza del talento britannico. Il nome finito in cima alla lista dei desideri è quello di Ruben Vargas, esterno d’attacco di proprietà del Siviglia.

Come riportato da Fabrizio Romano, il club emiliano ha presentato un’offerta ufficiale per l’ala svizzera. Tuttavia, la risposta della società spagnola è stata negativa. Il Siviglia ha rifiutato la proposta, forte di un’intesa già in stato avanzato con un altro club.

L’inserimento dell’Olympiacos

La strada per arrivare a Vargas si preannuncia dunque in salita per i rossoblù. Sul giocatore c’è infatti la fortissima concorrenza dell’Olympiacos, che ha presentato una proposta economica più alta al club andaluso sul tavolo ormai da diversi giorni. La società greca si trova in una posizione di netto vantaggio, avendo anticipato i tempi della trattativa.

Resta da capire se la dirigenza tenterà un nuovo affondo rilanciando la propria offerta o se deciderà di virare definitivamente su nuovi obiettivi di mercato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook